14 апреля 2024
13 апреля 2024

Тюменских бизнесменов просят не наживаться на паводке

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия аварии на русле реки Калья. Североуральск, водоснабжение, вода в бутылках
Вода, еда и другие товары первой необходимости в период ЧС дорожать не должны Фото:

Предпринимателей из Ишимского района (Тюменская область) попросили не спекулировать на ситуации с паводком и не поднимать цены на товары первой необходимости выше уровня, установленного на момент объявления в регионе режима ЧС 8 апреля. Обращение к бизнесу опубликовано в telegram-канале администрации района.

«Уважаемые руководители торговых объектов! Рекомендуем вам не допускать спекулятивного роста цен на продукты питания, а также предметы первой необходимости, строительные материалы и питьевую воду во время режима ЧС и неблагоприятного прогноза по паводку. Все цены должны находиться в том же диапазоне, в котором были до наступления чрезвычайной ситуации. Просим отнестись с пониманием!» — такой пост появился в telegram-канале мэрии.

Ранее ситуацию в сфере ценообразования взяли на контроль в прокуратуре. По поручению прокурора области Владислава Московских силовики проследят, чтобы предприниматели не допускали необоснованное завышение стоимости на еду и воду. Надзорным ведомством вынесено более 20 предостережений.

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Предпринимателей из Ишимского района (Тюменская область) попросили не спекулировать на ситуации с паводком и не поднимать цены на товары первой необходимости выше уровня, установленного на момент объявления в регионе режима ЧС 8 апреля. Обращение к бизнесу опубликовано в telegram-канале администрации района. «Уважаемые руководители торговых объектов! Рекомендуем вам не допускать спекулятивного роста цен на продукты питания, а также предметы первой необходимости, строительные материалы и питьевую воду во время режима ЧС и неблагоприятного прогноза по паводку. Все цены должны находиться в том же диапазоне, в котором были до наступления чрезвычайной ситуации. Просим отнестись с пониманием!» — такой пост появился в telegram-канале мэрии. Ранее ситуацию в сфере ценообразования взяли на контроль в прокуратуре. По поручению прокурора области Владислава Московских силовики проследят, чтобы предприниматели не допускали необоснованное завышение стоимости на еду и воду. Надзорным ведомством вынесено более 20 предостережений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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