Тюменских бизнесменов просят не наживаться на паводке

15 апреля 2024 в 12:28 Размер текста - 17 +

Вода, еда и другие товары первой необходимости в период ЧС дорожать не должны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Предпринимателей из Ишимского района (Тюменская область) попросили не спекулировать на ситуации с паводком и не поднимать цены на товары первой необходимости выше уровня, установленного на момент объявления в регионе режима ЧС 8 апреля. Обращение к бизнесу опубликовано в telegram-канале администрации района. «Уважаемые руководители торговых объектов! Рекомендуем вам не допускать спекулятивного роста цен на продукты питания, а также предметы первой необходимости, строительные материалы и питьевую воду во время режима ЧС и неблагоприятного прогноза по паводку. Все цены должны находиться в том же диапазоне, в котором были до наступления чрезвычайной ситуации. Просим отнестись с пониманием!» — такой пост появился в telegram-канале мэрии. Ранее ситуацию в сфере ценообразования взяли на контроль в прокуратуре. По поручению прокурора области Владислава Московских силовики проследят, чтобы предприниматели не допускали необоснованное завышение стоимости на еду и воду. Надзорным ведомством вынесено более 20 предостережений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предпринимателей из Ишимского района (Тюменская область) попросили не спекулировать на ситуации с паводком и не поднимать цены на товары первой необходимости выше уровня, установленного на момент объявления в регионе режима ЧС 8 апреля. Обращение к бизнесу опубликовано в telegram-канале администрации района. «Уважаемые руководители торговых объектов! Рекомендуем вам не допускать спекулятивного роста цен на продукты питания, а также предметы первой необходимости, строительные материалы и питьевую воду во время режима ЧС и неблагоприятного прогноза по паводку. Все цены должны находиться в том же диапазоне, в котором были до наступления чрезвычайной ситуации. Просим отнестись с пониманием!» — такой пост появился в telegram-канале мэрии. Ранее ситуацию в сфере ценообразования взяли на контроль в прокуратуре. По поручению прокурора области Владислава Московских силовики проследят, чтобы предприниматели не допускали необоснованное завышение стоимости на еду и воду. Надзорным ведомством вынесено более 20 предостережений.