Как полиция охраняет дома курганцев от мародеров

Полиция охраняет дома курганцев, которых эвакуировали из-за паводка

15 апреля 2024 в 15:31 Размер текста - 17 +

Полиция следит за порядком в зонах эвакуации Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Сотрудники полиции помогают курганцам эвакуироваться и охраняют их дома от мародеров, чтобы избежать кражи и других противоправных действий во время паводка. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. Поручение от президента России Владимира Путина следить за порядком в Курганской области получал глава МВД Владимир Колокольцев. «Полицейские объясняют жителям региона необходимость оставаться в пунктах временного размещения до тех пор, пока не улучшится ситуация с паводком и можно будет безопасно вернуться домой. В то время, пока граждане находятся в ПВР, их дома остаются под охраной сотрудников полиции, чтобы избежать кражи имущества и других противоправных действий», — сообщили в telegram-канале ведомства. Владимир Путин поручал главе МВД Владимиру Колокольцеву следить за порядком в зоне паводка в Курганской области. Полпред в УрФО Владимир Якушев призвал курганцев верить властям не бояться мародеров. Он упомянул о добровольцах, которые выразили желание помочь в патрулировании улиц. Полпред заявил, что этот процесс также координируется полицией. URA.RU приводило информацию, кто такие мародеры и как защититься от них. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники полиции помогают курганцам эвакуироваться и охраняют их дома от мародеров, чтобы избежать кражи и других противоправных действий во время паводка. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. Поручение от президента России Владимира Путина следить за порядком в Курганской области получал глава МВД Владимир Колокольцев. «Полицейские объясняют жителям региона необходимость оставаться в пунктах временного размещения до тех пор, пока не улучшится ситуация с паводком и можно будет безопасно вернуться домой. В то время, пока граждане находятся в ПВР, их дома остаются под охраной сотрудников полиции, чтобы избежать кражи имущества и других противоправных действий», — сообщили в telegram-канале ведомства. Владимир Путин поручал главе МВД Владимиру Колокольцеву следить за порядком в зоне паводка в Курганской области. Полпред в УрФО Владимир Якушев призвал курганцев верить властям не бояться мародеров. Он упомянул о добровольцах, которые выразили желание помочь в патрулировании улиц. Полпред заявил, что этот процесс также координируется полицией. URA.RU приводило информацию, кто такие мародеры и как защититься от них.