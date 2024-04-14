Главу района Тюменской области подставляют «лохотронщики»

Глава Голышманово Ледаков сообщил о мошенниках, действующих от его имени

15 апреля 2024 в 13:37 Размер текста - 17 +

Мошенники создали фейк чиновника в Telegram Фото: Анна Майорова © URA.RU Глава Голышмановского городского округа Тюменской области Александр Ледаков предупредил граждан о лохотронщиках, которые пишут людям с его фейкового аккаунта. Заявление чиновник сделал в своем telegram-канале. «От моего имени из Telegram вновь приходят сообщения „особого“ рода. Прошу, уточняйте у меня посредством других каналов связи реальность обращения, если мошенники попали в вопрос, проблему или общую реальность. Все остальные обращения типа как дела, особо секретно, ПИН-код от чего бы то ни было, денег одолжить — это все лохотронщики», — написал Ледаков. Ранее URA.RU писало, что в подобной ситуации оказалась и мэр Заводоуковского городского округа Светлана Касенова. Также фейковые аккаунты были созданы от имени директора Госохотдепартамента Тюменской области Ольги Галкиной и председателя облдумы Фуата Сайфитдинова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Голышмановского городского округа Тюменской области Александр Ледаков предупредил граждан о лохотронщиках, которые пишут людям с его фейкового аккаунта. Заявление чиновник сделал в своем telegram-канале. «От моего имени из Telegram вновь приходят сообщения „особого“ рода. Прошу, уточняйте у меня посредством других каналов связи реальность обращения, если мошенники попали в вопрос, проблему или общую реальность. Все остальные обращения типа как дела, особо секретно, ПИН-код от чего бы то ни было, денег одолжить — это все лохотронщики», — написал Ледаков. Ранее URA.RU писало, что в подобной ситуации оказалась и мэр Заводоуковского городского округа Светлана Касенова. Также фейковые аккаунты были созданы от имени директора Госохотдепартамента Тюменской области Ольги Галкиной и председателя облдумы Фуата Сайфитдинова.