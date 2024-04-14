14 апреля 2024

Главу района Тюменской области подставляют «лохотронщики»

Глава Голышманово Ледаков сообщил о мошенниках, действующих от его имени
© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенники создали фейк чиновника в Telegram Фото:

Глава Голышмановского городского округа Тюменской области Александр Ледаков предупредил граждан о лохотронщиках, которые пишут людям с его фейкового аккаунта. Заявление чиновник сделал в своем telegram-канале.

«От моего имени из Telegram вновь приходят сообщения „особого“ рода. Прошу, уточняйте у меня посредством других каналов связи реальность обращения, если мошенники попали в вопрос, проблему или общую реальность. Все остальные обращения типа как дела, особо секретно, ПИН-код от чего бы то ни было, денег одолжить — это все лохотронщики», — написал Ледаков.

Ранее URA.RU писало, что в подобной ситуации оказалась и мэр Заводоуковского городского округа Светлана Касенова. Также фейковые аккаунты были созданы от имени директора Госохотдепартамента Тюменской области Ольги Галкиной и председателя облдумы Фуата Сайфитдинова.

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Глава Голышмановского городского округа Тюменской области Александр Ледаков предупредил граждан о лохотронщиках, которые пишут людям с его фейкового аккаунта. Заявление чиновник сделал в своем telegram-канале. «От моего имени из Telegram вновь приходят сообщения „особого“ рода. Прошу, уточняйте у меня посредством других каналов связи реальность обращения, если мошенники попали в вопрос, проблему или общую реальность. Все остальные обращения типа как дела, особо секретно, ПИН-код от чего бы то ни было, денег одолжить — это все лохотронщики», — написал Ледаков. Ранее URA.RU писало, что в подобной ситуации оказалась и мэр Заводоуковского городского округа Светлана Касенова. Также фейковые аккаунты были созданы от имени директора Госохотдепартамента Тюменской области Ольги Галкиной и председателя облдумы Фуата Сайфитдинова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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