Тюменскому военкомату нужны более 150 контрактников

Вакансии открыты на четыре специальности Фото: Роман Наумов © URA.RU

Военный комиссариат Тюменской области разместил 157 новых вакансий для службы по контракту. Объявления опубликованы на федеральном портале «Работа в России».

«Военному комиссариату Тюменской области требуются желающих служить по контракту. Число вакансий — 157. Зарплата — от 2064 до 226 тысяч рублей», — следует из информации на сайте.

Вакансии открыты на позиции военнослужащих, саперов, командиров отрядов и водителей. Требования к кандидатам — наличие медицинской книжки и умение работать в команде.