Тюменскому военкомату нужны более 150 контрактников

Вакансии открыты на четыре специальности
Военный комиссариат Тюменской области разместил 157 новых вакансий для службы по контракту. Объявления опубликованы на федеральном портале «Работа в России».
«Военному комиссариату Тюменской области требуются желающих служить по контракту. Число вакансий — 157. Зарплата — от 2064 до 226 тысяч рублей», — следует из информации на сайте.
Вакансии открыты на позиции военнослужащих, саперов, командиров отрядов и водителей. Требования к кандидатам — наличие медицинской книжки и умение работать в команде.
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