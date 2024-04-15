Тюменскому военкомату нужны более 150 контрактников

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Вокзалы Москвы и уличная фотография. 10 апреля 2024. Москва, армия, солдаты, призыв, военные сборы, военнослужащие, срочники, мобилизация, резервисты, контрактники
Вакансии открыты на четыре специальности Фото:

Военный комиссариат Тюменской области разместил 157 новых вакансий для службы по контракту. Объявления опубликованы на федеральном портале «Работа в России».

«Военному комиссариату Тюменской области требуются желающих служить по контракту. Число вакансий — 157. Зарплата — от 2064 до 226 тысяч рублей», — следует из информации на сайте.

Вакансии открыты на позиции военнослужащих, саперов, командиров отрядов и водителей. Требования к кандидатам — наличие медицинской книжки и умение работать в команде.

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Военный комиссариат Тюменской области разместил 157 новых вакансий для службы по контракту. Объявления опубликованы на федеральном портале «Работа в России». «Военному комиссариату Тюменской области требуются желающих служить по контракту. Число вакансий — 157. Зарплата — от 2064 до 226 тысяч рублей», — следует из информации на сайте. Вакансии открыты на позиции военнослужащих, саперов, командиров отрядов и водителей. Требования к кандидатам — наличие медицинской книжки и умение работать в команде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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