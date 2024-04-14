Источники связали скандал вокруг драки школьников из ЯНАО с «Русской общиной»

«Русская община» в ЯНАО проводит беседы со школьниками, устроившими драку

15 апреля 2024 в 18:42 Размер текста - 17 +

В ситуацию со школьной дракой в ЯНАО вмешалась «Русская община» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ажиотаж вокруг скандала с дракой школьников в Новом Уренгое могут подогревать представители «Русской общины» в ЯНАО, сообщили источники URA.RU. Руководитель организации сообщил корреспонденту агентства, что держит ситуацию на контроле. «Интерес к конфликту школьников в Новом Уренгое подогревается искусственно. Оба семиклассника являются гражданами РФ, и по заявлениям как детей, так и их родителей, не имеют друг к другу претензий. Но правоохранительные органы пока не выяснили, кто и с какой целью снимал и выкладывал в социальные сети данное видео. Возможно, что его публикация связана с деятельностью «Русской общины», — сообщили корреспонденту агентства два независимых друг от друга источника. Собеседники добавили, что школьники занимаются боксом и решили выяснить возможные взаимные обиды с помощью спарринга. Они посещают разные секции бокса, но учатся в одной школе. Дети продолжают общаться, но искусственный ажиотаж может вылиться в открытую травлю обоих участников конфликта. Корреспондент агентства обратился за комментарием к руководителю «Русской общины» на Ямале Ивану Анненкову. Тот пояснил, что драка подростков произошла в компьютерном клубе, куда оба ребенка часто приходят. С детьми были проведены беседы, и внятного ответа о причинах драки представители «Русской общины» не получили. Со своей стороны, организация намерена провести еще несколько бесед, как с самими участниками спарринга, с их родителями и тренерами. Собеседник пояснил, что в их распоряжении имеется видео, где на русского мальчика нападают вдвоем. «Пока выводы делать рано, идут следственные действия», — сказал Анненков корреспонденту. Бастрыкин поручил провести доследственную проверку после публикации видеозаписи, выявленной в ходе мониторинга социальных сетей. Запись заинтересовала главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину. Прокуратура ЯНАО также проводит проверку по поводу драки школьников. Правоохранительные органы разыскивают автора видео. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ажиотаж вокруг скандала с дракой школьников в Новом Уренгое могут подогревать представители «Русской общины» в ЯНАО, сообщили источники URA.RU. Руководитель организации сообщил корреспонденту агентства, что держит ситуацию на контроле. «Интерес к конфликту школьников в Новом Уренгое подогревается искусственно. Оба семиклассника являются гражданами РФ, и по заявлениям как детей, так и их родителей, не имеют друг к другу претензий. Но правоохранительные органы пока не выяснили, кто и с какой целью снимал и выкладывал в социальные сети данное видео. Возможно, что его публикация связана с деятельностью «Русской общины», — сообщили корреспонденту агентства два независимых друг от друга источника. Собеседники добавили, что школьники занимаются боксом и решили выяснить возможные взаимные обиды с помощью спарринга. Они посещают разные секции бокса, но учатся в одной школе. Дети продолжают общаться, но искусственный ажиотаж может вылиться в открытую травлю обоих участников конфликта. Корреспондент агентства обратился за комментарием к руководителю «Русской общины» на Ямале Ивану Анненкову. Тот пояснил, что драка подростков произошла в компьютерном клубе, куда оба ребенка часто приходят. С детьми были проведены беседы, и внятного ответа о причинах драки представители «Русской общины» не получили. Со своей стороны, организация намерена провести еще несколько бесед, как с самими участниками спарринга, с их родителями и тренерами. Собеседник пояснил, что в их распоряжении имеется видео, где на русского мальчика нападают вдвоем. «Пока выводы делать рано, идут следственные действия», — сказал Анненков корреспонденту. Бастрыкин поручил провести доследственную проверку после публикации видеозаписи, выявленной в ходе мониторинга социальных сетей. Запись заинтересовала главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину. Прокуратура ЯНАО также проводит проверку по поводу драки школьников. Правоохранительные органы разыскивают автора видео.