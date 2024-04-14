В Новом Уренгое ищут оператора, снявшего драку подростков, которой заинтересовался Бастрыкин

В ЯНАО полиция разыскивает оператора, снявшего спарринг школьников

В Новом Уренгое ищут оператора, с неизвестными целями снявшего драку школьников Фото: Илья Московец © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) правоохранительные органы разыскивают оператора, который выложил в социальные сети драку подростков в компьютерном клубе. Об этом URA.RU сообщают источники в силовых структурах. По факту видео глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку.

«В ходе мониторинга социальных сетей выявлено видео, на котором видно как двое подростков устроили между собой спарринг. В комментариях сообщалось о факте травли со стороны подростков-мигрантов. В настоящее время установлены личности школьников, но остается неизвестным, кто и с какой целью снял видео и выложил его в социальные сети», — сообщили корреспонденту агентства собеседники.

Драка школьников произошла в марте. Причиной явился словесный конфликт. По утверждению их родителей, в настоящее время подростки друг к другу претензий не имеют и не знают, кто снимал видео. Источники URA.RU считают, что видео снято с провокационными целями, так как один из подростков является уроженцем Кыргызстана.

Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по ЯНАО. Там пояснили, что по поручению Бастрыкина следственным отделом по Новому Уренгою проводится доследственная проверка. Установлено, что оба подростка — граждане Российской Федерации. В настоящее время им назначена судебно-медицинская экспертиза.

Бастрыкин поручил провести доследственную проверку после публикации видеозаписи, выявленной в ходе мониторинга социальных сетей. Запись заинтересовала главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину. Проверку проводит и прокуратура округа.