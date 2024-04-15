ЯНАО стал лидером цифровой трансформации среди регионов страны

16 апреля 2024 в 00:18 Размер текста - 17 +

На Ямале большая часть услуг населению оказывается дистанционно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ямало-Ненецкий автономный округ стал лидером среди регионов страны по уровню цифровой трансформации. Итоги рейтинга озвучил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на совещании. «Ямал стал лидером цифровой трансформации в стране. Разработка новых цифровых проектов направлена на оптимизацию процессов в различных отраслях», — передают итоги рейтинга на сайте окружного правительства. Губернатор округа Дмитрий Артюхов поделился, что в настоящее время большую часть услуг ямальцы могут получить дистанционно. Цифровизация охватывает практически все отрасли: соцзащиту, образование, здравоохранение, спорт, детский отдых, госуправление. На Ямале около 70% сотрудников органов власти работают на российском программном обеспечении и импортозамещение в сфере информационных технологий активно продолжается. В рамках данного вопроса в Салехарде стартовал межрегиональный ИТ-форум «Цифра.Док». На форуме 350 специалистов обсудят планы и подготовку к реализации нового нацпроекта «Экономика данных», а также изучат современные тенденции ИТ-инфраструктуры, применение нейросети, а также оптимизации систем электронного документооборота и цифровым решениям по противодействию коррупции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ямало-Ненецкий автономный округ стал лидером среди регионов страны по уровню цифровой трансформации. Итоги рейтинга озвучил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на совещании. «Ямал стал лидером цифровой трансформации в стране. Разработка новых цифровых проектов направлена на оптимизацию процессов в различных отраслях», — передают итоги рейтинга на сайте окружного правительства. Губернатор округа Дмитрий Артюхов поделился, что в настоящее время большую часть услуг ямальцы могут получить дистанционно. Цифровизация охватывает практически все отрасли: соцзащиту, образование, здравоохранение, спорт, детский отдых, госуправление. На Ямале около 70% сотрудников органов власти работают на российском программном обеспечении и импортозамещение в сфере информационных технологий активно продолжается. В рамках данного вопроса в Салехарде стартовал межрегиональный ИТ-форум «Цифра.Док». На форуме 350 специалистов обсудят планы и подготовку к реализации нового нацпроекта «Экономика данных», а также изучат современные тенденции ИТ-инфраструктуры, применение нейросети, а также оптимизации систем электронного документооборота и цифровым решениям по противодействию коррупции.