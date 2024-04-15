Количество авиарейсов между главными городами ЯНАО вырастет с 1 мая

Самолеты между Салехардом и Новым Уренгоем будут летать чаще

Авиакомпания «Ямал» увеличит число авиарейсов между Салехардом и Новым Уренгоем Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Количество авиарейсов между Салехардом и Новым Уренгоем увеличится с 1 мая. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.

«С 1 мая на маршруте Салехард — Новый Уренгой увеличивается частота полетов. Рейсы будут выполняться три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам, за исключением летнего периода», — сообщает пресс-служба дептраспорта ЯНАО в официальном telegram-канале.

Ранее авиакомпания «Ямал» выполняла два авиарейса в неделю. Билеты на самолеты уже есть в свободной продаже.