Селяне не торопятся покидать свои дома из-за невозможности бросить скот Фото: Денис Моргунов © URA.RU

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Жители села Казанское (Тюменская область), куда пришел паводок, не знают, куда девать скот во время эвакуации. Информацию с места событий передает корреспондент URA.RU.

«Все вывожу. Не знаю, куда скот девать. Поросят перевез, а куда пять коров — не знаю. Сам я буду оставаться здесь до последнего, коров не брошу», — рассказал местный житель Сергей.

Срочная эвакуация населения началась днем 16 апреля. Селян просят покинуть свои дома и взять личные вещи и документы. Машины с громкоговорителями прокатились по улицам сел.