Жители тюменского села, куда пришел паводок, не знают, куда девать скот. Видео

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Паводок в Афонькино. Афонькино
Селяне не торопятся покидать свои дома из-за невозможности бросить скот Фото:
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Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

Жители села Казанское (Тюменская область), куда пришел паводок, не знают, куда девать скот во время эвакуации. Информацию с места событий передает корреспондент URA.RU.

«Все вывожу. Не знаю, куда скот девать. Поросят перевез, а куда пять коров — не знаю. Сам я буду оставаться здесь до последнего, коров не брошу», — рассказал местный житель Сергей.

Срочная эвакуация населения началась днем 16 апреля. Селян просят покинуть свои дома и взять личные вещи и документы. Машины с громкоговорителями прокатились по улицам сел.

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Жители села Казанское (Тюменская область), куда пришел паводок, не знают, куда девать скот во время эвакуации. Информацию с места событий передает корреспондент URA.RU. «Все вывожу. Не знаю, куда скот девать. Поросят перевез, а куда пять коров — не знаю. Сам я буду оставаться здесь до последнего, коров не брошу», — рассказал местный житель Сергей. Срочная эвакуация населения началась днем 16 апреля. Селян просят покинуть свои дома и взять личные вещи и документы. Машины с громкоговорителями прокатились по улицам сел.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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