Стал известен подрядчик, который отремонтирует вокзал в Новом Уренгое

Капремонт вокзала в Новом Уренгое выполнит застройщик из Саратова

18 апреля 2024 в 12:55 Размер текста - 17 +

Вокзал в Новом Уренгое начнут ремонтировать уже в мае этого года (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Реконструкцией вокзала в Новом Уренгое (ЯНАО) займется ООО СЗ «Поволжьестройинвест», зарегистрированное в Саратове. Компания победила на торгах, объявленных окружной дирекцией капитального строительства и инвестиций. В ходе аукциона представители застройщика сбавили начальную цену лота со 126,6 млн рублей до 112,2 млн рублей, сообщается на портале ЕИС «Закупки». Как следует из информации о процедуре заключения контракта, из трех участников аукциона по проектированию работ и капремонту вокзала в Новом Уренгое самое низкое ценовое предложение поступило от ООО СЗ «Поволжьестройинвест». Представители компании сбросили начальную стоимость контракта со 126,6 млн рублей до 112,2 млн рублей. ООО СЗ «Поволжьестройинвест» занимается строительством жилых и нежилых зданий с 2012 года. По данным СБИС, в последние годы доходы предприятия росли в среднем на 46,9% в год. Прибыль росла на 115,3% в год. Задолженность по налогам и сборам у застройщика отсутствует. Однако рентабельность компании оценивается ниже среднеотраслевой. Ранее сообщалось, что в целом на капитальную реконструкцию трехэтажного здания вокзала, построенного в 2011 году, власти ЯНАО готовы выделить 140 млн рублей. По условиям контракта, работы на объекте должны начаться не ранее мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Реконструкцией вокзала в Новом Уренгое (ЯНАО) займется ООО СЗ «Поволжьестройинвест», зарегистрированное в Саратове. Компания победила на торгах, объявленных окружной дирекцией капитального строительства и инвестиций. В ходе аукциона представители застройщика сбавили начальную цену лота со 126,6 млн рублей до 112,2 млн рублей, сообщается на портале ЕИС «Закупки». Как следует из информации о процедуре заключения контракта, из трех участников аукциона по проектированию работ и капремонту вокзала в Новом Уренгое самое низкое ценовое предложение поступило от ООО СЗ «Поволжьестройинвест». Представители компании сбросили начальную стоимость контракта со 126,6 млн рублей до 112,2 млн рублей. ООО СЗ «Поволжьестройинвест» занимается строительством жилых и нежилых зданий с 2012 года. По данным СБИС, в последние годы доходы предприятия росли в среднем на 46,9% в год. Прибыль росла на 115,3% в год. Задолженность по налогам и сборам у застройщика отсутствует. Однако рентабельность компании оценивается ниже среднеотраслевой. Ранее сообщалось, что в целом на капитальную реконструкцию трехэтажного здания вокзала, построенного в 2011 году, власти ЯНАО готовы выделить 140 млн рублей. По условиям контракта, работы на объекте должны начаться не ранее мая.