Власти ЯНАО передали на СВО крупную партию техники по заявкам военнослужащих

Власти ЯНАО передали военнослужащим крупную партию техники Фото: Ася Бронникова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Власти ЯНАО передали в зону специальной военной операции технику для нужд военнослужащих. Поставка была сформирована по заявкам командиров частей, в которых служат ямальцы, сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

«Передали крупную партию техники и оборудования в подразделения, где служат наши земляки. Формируем поставки по заявкам от командиров частей, просьбам с личных встреч с бойцами. Помощь ямальским военнослужащим — наш долг», — написал Дмитрий Артюхов в своем telegram-канале.

В партию техники вошли грузовики, прицепы, которые подходят для перевозки грузов и эвакуации раненых, квадроциклы и другое оборудование. Работа по заявкам находится в приоритете у региона.

В 2023 году Артюхов передал личные средства на закупку необходимого в зоне СВО оборудования. Примеру губернатора последовали мэры городов и члены муниципальных команд.