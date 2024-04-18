Власти ЯНАО передали в зону специальной военной операции технику для нужд военнослужащих. Поставка была сформирована по заявкам командиров частей, в которых служат ямальцы, сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
«Передали крупную партию техники и оборудования в подразделения, где служат наши земляки. Формируем поставки по заявкам от командиров частей, просьбам с личных встреч с бойцами. Помощь ямальским военнослужащим — наш долг», — написал Дмитрий Артюхов в своем telegram-канале.
В партию техники вошли грузовики, прицепы, которые подходят для перевозки грузов и эвакуации раненых, квадроциклы и другое оборудование. Работа по заявкам находится в приоритете у региона.
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Власти ЯНАО передали в зону специальной военной операции технику для нужд военнослужащих. Поставка была сформирована по заявкам командиров частей, в которых служат ямальцы, сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. «Передали крупную партию техники и оборудования в подразделения, где служат наши земляки. Формируем поставки по заявкам от командиров частей, просьбам с личных встреч с бойцами. Помощь ямальским военнослужащим — наш долг», — написал Дмитрий Артюхов в своем telegram-канале. В партию техники вошли грузовики, прицепы, которые подходят для перевозки грузов и эвакуации раненых, квадроциклы и другое оборудование. Работа по заявкам находится в приоритете у региона. В 2023 году Артюхов передал личные средства на закупку необходимого в зоне СВО оборудования. Примеру губернатора последовали мэры городов и члены муниципальных команд.