Жители Салехарда пожаловались на инфраструктуру поликлиники

19 апреля 2024 в 16:13 Размер текста - 17 +

В поликлинике скользко, а к травматологу сложно дойти на костылях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Салехарда (ЯНАО) с ограниченными возможностями столкнулись с проблемами доступности инфраструктуры местной поликлиники. Об этом сообщают анонимный автор в местных пабликах соцсетей. «Не первый год невозможно подойти на костылях к травматологу. На мокрой плитке костыли разъезжаются. Разве нельзя там постелить антискользящее покрытие? Стоянки нет, знака остановки для высадки пассажира нет. Все во льду. Что за отношение к людям с ограниченными возможностями? Так же, почему нет кулера на каждом этаже? Буфета? Почему мало парковки для инвалидов у поликлиники?», — жалуется житель окружной столицы в группе «Подслушано в Салехарде» в социальной сети «ВКонтакте». В ответ на обращение корреспондента URA.RU представители окружного департамента здравоохранения сообщили о проведении работ по очистке территорий от льда и снега, а также о посыпке антигололедным реагентом. Для безопасности пациентов на нулевом этаже поликлиники уложен противоскользящий ковер. В больнице ожидают поставку бутилированной воды для кулеров, а также планируется установка вендинговых аппаратов со снеками и напитками для удобства пациентов в поликлиниках во втором квартале 2024 года. Вопросы, связанные с автостоянкой и дорогами, находятся в компетенции муниципалитета. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Салехарда (ЯНАО) с ограниченными возможностями столкнулись с проблемами доступности инфраструктуры местной поликлиники. Об этом сообщают анонимный автор в местных пабликах соцсетей. «Не первый год невозможно подойти на костылях к травматологу. На мокрой плитке костыли разъезжаются. Разве нельзя там постелить антискользящее покрытие? Стоянки нет, знака остановки для высадки пассажира нет. Все во льду. Что за отношение к людям с ограниченными возможностями? Так же, почему нет кулера на каждом этаже? Буфета? Почему мало парковки для инвалидов у поликлиники?», — жалуется житель окружной столицы в группе «Подслушано в Салехарде» в социальной сети «ВКонтакте». В ответ на обращение корреспондента URA.RU представители окружного департамента здравоохранения сообщили о проведении работ по очистке территорий от льда и снега, а также о посыпке антигололедным реагентом. Для безопасности пациентов на нулевом этаже поликлиники уложен противоскользящий ковер. В больнице ожидают поставку бутилированной воды для кулеров, а также планируется установка вендинговых аппаратов со снеками и напитками для удобства пациентов в поликлиниках во втором квартале 2024 года. Вопросы, связанные с автостоянкой и дорогами, находятся в компетенции муниципалитета.