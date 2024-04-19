Владимир Путин наградил чиновника из Ишима

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Путин отметил заслуги замглавы Ишимского района Сергея Максимова Фото:

Российский лидер Владимир Путин наградил заместителя главы Ишимского района Сергея Максимова. Об этом говорится в указе президента, опубликованном 19 апреля.

«Указ президента. <…> Присвоить почетное звание „Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации“ Максимову Сергею, первому заместителю главы Ишимского района, начальнику управления сельского хозяйства и продовольствия администрации Ишимского муниципального района Тюменской области», — говорится в документе.

Ранее президент РФ Владимир Путин присвоил почетное звание профессору ТюмГМУ Людмиле Суплотовой. Указ вышел 12 апреля.

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Российский лидер Владимир Путин наградил заместителя главы Ишимского района Сергея Максимова. Об этом говорится в указе президента, опубликованном 19 апреля. «Указ президента. <…> Присвоить почетное звание „Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации“ Максимову Сергею, первому заместителю главы Ишимского района, начальнику управления сельского хозяйства и продовольствия администрации Ишимского муниципального района Тюменской области», — говорится в документе. Ранее президент РФ Владимир Путин присвоил почетное звание профессору ТюмГМУ Людмиле Суплотовой. Указ вышел 12 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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