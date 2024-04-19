Владимир Путин наградил чиновника из Ишима

Российский лидер Владимир Путин наградил заместителя главы Ишимского района Сергея Максимова. Об этом говорится в указе президента, опубликованном 19 апреля.
«Указ президента. <…> Присвоить почетное звание „Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации“ Максимову Сергею, первому заместителю главы Ишимского района, начальнику управления сельского хозяйства и продовольствия администрации Ишимского муниципального района Тюменской области», — говорится в документе.
Ранее президент РФ Владимир Путин присвоил почетное звание профессору ТюмГМУ Людмиле Суплотовой. Указ вышел 12 апреля.
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Российский лидер Владимир Путин наградил заместителя главы Ишимского района Сергея Максимова. Об этом говорится в указе президента, опубликованном 19 апреля. «Указ президента. <…> Присвоить почетное звание „Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации“ Максимову Сергею, первому заместителю главы Ишимского района, начальнику управления сельского хозяйства и продовольствия администрации Ишимского муниципального района Тюменской области», — говорится в документе. Ранее президент РФ Владимир Путин присвоил почетное звание профессору ТюмГМУ Людмиле Суплотовой. Указ вышел 12 апреля.