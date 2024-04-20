Уровень воды в реке Ишим достиг в 10 метров. Скрин

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Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области поднялся до 1006 сантиметров Фото:

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области превысил отметку в 10 метров на контрольной точке. На 20:00 20 апреля он составил 1006 сантиметров, сообщили в информационном центре правительства региона.

«Уровень воды в реке Ишим на 20:00 20 апреля 2024 года составляет 1006 сантиметров. Превышение критической отметки на 156 сантиметров», — написано в telegram-канале ведомства.

Критическая отметка составляет 850 сантиметров. За сутки уровень воды поднялся на 185 сантиметров.

На реке Ишим в Тюменской области побит рекорд паводка 2017 года. Вода 20 апреля поднялась до уровня в 997 сантиметров. Прошлый рекорд — 982 сантиметра.

Уровень воды в реке Ишим превысил 10 метров
Уровень воды в реке Ишим превысил 10 метров
Фото:

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Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области превысил отметку в 10 метров на контрольной точке. На 20:00 20 апреля он составил 1006 сантиметров, сообщили в информационном центре правительства региона. «Уровень воды в реке Ишим на 20:00 20 апреля 2024 года составляет 1006 сантиметров. Превышение критической отметки на 156 сантиметров», — написано в telegram-канале ведомства. Критическая отметка составляет 850 сантиметров. За сутки уровень воды поднялся на 185 сантиметров. На реке Ишим в Тюменской области побит рекорд паводка 2017 года. Вода 20 апреля поднялась до уровня в 997 сантиметров. Прошлый рекорд — 982 сантиметра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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