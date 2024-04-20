Уровень воды в реке Ишим достиг в 10 метров. Скрин

20 апреля 2024 в 23:12 Размер текста - 17 +

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области поднялся до 1006 сантиметров Фото: Денис Моргунов © URA.RU Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области превысил отметку в 10 метров на контрольной точке. На 20:00 20 апреля он составил 1006 сантиметров, сообщили в информационном центре правительства региона. «Уровень воды в реке Ишим на 20:00 20 апреля 2024 года составляет 1006 сантиметров. Превышение критической отметки на 156 сантиметров», — написано в telegram-канале ведомства. Критическая отметка составляет 850 сантиметров. За сутки уровень воды поднялся на 185 сантиметров. На реке Ишим в Тюменской области побит рекорд паводка 2017 года. Вода 20 апреля поднялась до уровня в 997 сантиметров. Прошлый рекорд — 982 сантиметра. Уровень воды в реке Ишим превысил 10 метров Фото: telegram-канал информационного центра правительства Тюменской области https://t.me/operativnyishtabtyumen/22338 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области превысил отметку в 10 метров на контрольной точке. На 20:00 20 апреля он составил 1006 сантиметров, сообщили в информационном центре правительства региона. «Уровень воды в реке Ишим на 20:00 20 апреля 2024 года составляет 1006 сантиметров. Превышение критической отметки на 156 сантиметров», — написано в telegram-канале ведомства. Критическая отметка составляет 850 сантиметров. За сутки уровень воды поднялся на 185 сантиметров. На реке Ишим в Тюменской области побит рекорд паводка 2017 года. Вода 20 апреля поднялась до уровня в 997 сантиметров. Прошлый рекорд — 982 сантиметра.