Продуктовые магазины Ишима заполнили питьевой водой. Видео

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Отправка освященной воды на Донбасс. Екатеринбург, бутилированная вода, питьевая вода, вода, вода в бутылках
Магазины Ишима заполнили пятилитровыми бутылками с водой Фото:
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Продуктовые магазины Ишима заполнены пятилитровыми бутылями с питьевой водой. Видеозапись с места событий отправляют корреспонденты URA.RU.

«Очень много пятилитровых бутылок. Стоимость воды с началом паводка не изменилась», — сообщают журналисты агентства.

Уровень воды в реке Ишим побил исторический рекорд. Вода поднялась более чем на 1060 сантиметров.

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Продуктовые магазины Ишима заполнены пятилитровыми бутылями с питьевой водой. Видеозапись с места событий отправляют корреспонденты URA.RU. «Очень много пятилитровых бутылок. Стоимость воды с началом паводка не изменилась», — сообщают журналисты агентства. Уровень воды в реке Ишим побил исторический рекорд. Вода поднялась более чем на 1060 сантиметров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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