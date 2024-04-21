Магазины Ишима заполнили пятилитровыми бутылками с водой
новость из сюжетаПаводковый сезон в Тюменской области в 2024 году
Продуктовые магазины Ишима заполнены пятилитровыми бутылями с питьевой водой. Видеозапись с места событий отправляют корреспонденты URA.RU.
«Очень много пятилитровых бутылок. Стоимость воды с началом паводка не изменилась», — сообщают журналисты агентства.
Уровень воды в реке Ишим побил исторический рекорд. Вода поднялась более чем на 1060 сантиметров.
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