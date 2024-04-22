Освобождение домов от воды и изменение работы курганских заводов: главное к вечеру 22 апреля

Тобол в Кургане продолжает снижаться

23 апреля 2024 в 03:33 Размер текста - 17 +

Вода освобождает дома в регионе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Курганской области затопленные дома начали освобождаться от воды, а оборонные предприятия изменили подход к работе из-за паводка. Шоссе Тюнина пробудет под водой до мая, и наводнение не повлияет на увеличение количества рыбы. Главное о паводковой обстановке к вечеру 22 апреля — в материале URA.RU. Уменьшение уровня воды в Тоболе Уровень воды в реке Тобол в течение дня снизился с 986 сантиметров до 979. Несколько раз снижение останавливалось, а каждые два часа вода уходила по 1-5 сантиметрам. В Целинном округе вода ушла с территории жилых домов. Округ стал первым в Курганской области, который полностью освободился от наводнения. При этом шоссе Тюнина в Кургане можно будет открыть только по достижению уровня воды в Тоболе около 720 сантиметров над нулем поста, а произойти это может не раньше мая. Что сделают с Тоболом, чтобы избегать паводка Узкое и заиленное русло Тобола повлияло на разлив в пойме реки и затопление правобережных микрорайонов. Чтобы избежать подобных последствий в будущем, русло расширят и очистят от двух заиленных островов, мешающих проходу воды. Тобол возле Омского моста заиливается из-за того, что в половодье грунт смывается с застроенной дачами правобережной поймы и попадает в реку, образуя заторы. При этом наводнение не приведет к увеличению количества рыбы, комаров и других живых организмов в регионе, так как природа адаптирована к подобным паводкам. Дезинфекция территорий и изменение работы оборонных заводов Мэрия Кургана приступит к дезинфекции затопленных территорий после того, как они освободятся от воды. Вся необходимая информация будет доведена до жителей. Мародеров, которых боятся курганцы, полиция будет ловить при помощи тепловизоров и приборов ночного видения. Полицейские также патрулируют зоны затопления, проверяя сохранность имущества и проверяя граждан, обнаруженных на подтопленных территориях. Сотни работников оборонных предприятий «Курганмашзавод» и «Курганприбор» участвуют в борьбе со стихией с начала паводка. Добровольцы занимаются укреплением дамбы, патрулированием и оповещением граждан, проживающих в зоне подтопления. Ухудшение прогноза В Белозерском округе под Курганом ожидается рост уровня воды в реке Тобол до 60 сантиметров, что в два раза больше прошлого прогноза МЧС. В северо-восточной части Кетовского округа уровень воды может подняться от пяти до 30 сантиметров. В это время в проукраинских telegram-каналах распространяется информация о том, что в воды реки якобы попал уран, но эта информация является недостоверной. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области затопленные дома начали освобождаться от воды, а оборонные предприятия изменили подход к работе из-за паводка. Шоссе Тюнина пробудет под водой до мая, и наводнение не повлияет на увеличение количества рыбы. Главное о паводковой обстановке к вечеру 22 апреля — в материале URA.RU. Уровень воды в реке Тобол в течение дня снизился с 986 сантиметров до 979. Несколько раз снижение останавливалось, а каждые два часа вода уходила по 1-5 сантиметрам. В Целинном округе вода ушла с территории жилых домов. Округ стал первым в Курганской области, который полностью освободился от наводнения. При этом шоссе Тюнина в Кургане можно будет открыть только по достижению уровня воды в Тоболе около 720 сантиметров над нулем поста, а произойти это может не раньше мая. Узкое и заиленное русло Тобола повлияло на разлив в пойме реки и затопление правобережных микрорайонов. Чтобы избежать подобных последствий в будущем, русло расширят и очистят от двух заиленных островов, мешающих проходу воды. Тобол возле Омского моста заиливается из-за того, что в половодье грунт смывается с застроенной дачами правобережной поймы и попадает в реку, образуя заторы. При этом наводнение не приведет к увеличению количества рыбы, комаров и других живых организмов в регионе, так как природа адаптирована к подобным паводкам. Мэрия Кургана приступит к дезинфекции затопленных территорий после того, как они освободятся от воды. Вся необходимая информация будет доведена до жителей. Мародеров, которых боятся курганцы, полиция будет ловить при помощи тепловизоров и приборов ночного видения. Полицейские также патрулируют зоны затопления, проверяя сохранность имущества и проверяя граждан, обнаруженных на подтопленных территориях. Сотни работников оборонных предприятий «Курганмашзавод» и «Курганприбор» участвуют в борьбе со стихией с начала паводка. Добровольцы занимаются укреплением дамбы, патрулированием и оповещением граждан, проживающих в зоне подтопления. В Белозерском округе под Курганом ожидается рост уровня воды в реке Тобол до 60 сантиметров, что в два раза больше прошлого прогноза МЧС. В северо-восточной части Кетовского округа уровень воды может подняться от пяти до 30 сантиметров. В это время в проукраинских telegram-каналах распространяется информация о том, что в воды реки якобы попал уран, но эта информация является недостоверной.