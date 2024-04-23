Тяжело раненый на СВО пожарный из ЯНАО вернется к работе в МЧС. Фото

23 апреля 2024 в 18:31 Размер текста - 17 +

Тяжело раненый пожарный из Лабытнанги вернется в МЧС диспетчером Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Лабытнанги (ЯНАО) тяжело раненый при выполнении задач спецоперации пожарный Нуржан Маратович вернется на работу в пожарную часть. Он будет служить диспетчером, сообщает пресс-служба окружного ГУ МЧС. «По понятным причинам, пожарным я не смогу работать, но мне предложили работать диспетчером в 16 пожарно-спасательной части, и конечно, я согласился. Мне очень нравится пожарная охрана и я очень счастлив, что есть возможность вернуться в строй», — приводит слова Нуржана Маратовича пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО. Пожарный пришел на службу в пожарную часть Лабытнанги в 2021 году, на следующий год прошел аттестацию. В январе 2023 года принял решение пойти добровольцем на СВО, после чего заключил контракт с Минобороны РФ. Был дважды ранен, последнее ранение привело к ампутации правой ноги. Воин не пал духом, во время реабилитации он поступил в университет в Кургане и получил предложение от коллег вернуться на службу в пожарную охрану. За мужество и героизм Нуржан награжден Орденом Мужества, медалью «За Отвагу» и медалью «За боевые отличия». Ветеран СВО пожарный Нуржан с начальником ПСО-5 Виталием Сабуровым telegram-канал пресс-службы ГУ МЧС по ЯНАО Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Лабытнанги (ЯНАО) тяжело раненый при выполнении задач спецоперации пожарный Нуржан Маратович вернется на работу в пожарную часть. Он будет служить диспетчером, сообщает пресс-служба окружного ГУ МЧС. «По понятным причинам, пожарным я не смогу работать, но мне предложили работать диспетчером в 16 пожарно-спасательной части, и конечно, я согласился. Мне очень нравится пожарная охрана и я очень счастлив, что есть возможность вернуться в строй», — приводит слова Нуржана Маратовича пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО. Пожарный пришел на службу в пожарную часть Лабытнанги в 2021 году, на следующий год прошел аттестацию. В январе 2023 года принял решение пойти добровольцем на СВО, после чего заключил контракт с Минобороны РФ. Был дважды ранен, последнее ранение привело к ампутации правой ноги. Воин не пал духом, во время реабилитации он поступил в университет в Кургане и получил предложение от коллег вернуться на службу в пожарную охрану. За мужество и героизм Нуржан награжден Орденом Мужества, медалью «За Отвагу» и медалью «За боевые отличия».