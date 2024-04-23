В Тюменской области похоронили стрелка, погибшего на СВО

В Ишимском районе Тюменской области прошли похороны погибшего на СВО бойца — Евгения Ляпустина. Об этом в своем telegram-канале сообщила администрация муниципального образования.
«23 апреля в Ишимском районе проводили в последний путь Ляпустина Евгения Евгеньевича, стрелка- помощника, который погиб в ходе СВО 28 декабря 2023 года. За проявленные в бою самоотверженность, мужество и отвагу он посмертно награжден Орденом Мужества. Евгений с честью выполнил свой воинский долг, защищая интересы России, своего народа. Светлая память о нашем защитнике будет передаваться из поколения в поколение», — сообщили в мэрии района.
Ранее URA.RU писало и о других погибших на СВО военных, с которыми простились в регионе. Так, в Тюмени похоронили Романа Мясникова, он захоронен на Аллее Славы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!