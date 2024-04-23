В Тюменской области похоронили стрелка, погибшего на СВО

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Отпевание жительницы Первоуральска в церкви Космы и Дамиана. Екатеринбург, отпевание, прощание, похороны, утрата, церковная свеча
Мужчина получил Орден Мужества посмертно Фото:

В Ишимском районе Тюменской области прошли похороны погибшего на СВО бойца — Евгения Ляпустина. Об этом в своем telegram-канале сообщила администрация муниципального образования.

«23 апреля в Ишимском районе проводили в последний путь Ляпустина Евгения Евгеньевича, стрелка- помощника, который погиб в ходе СВО 28 декабря 2023 года. За проявленные в бою самоотверженность, мужество и отвагу он посмертно награжден Орденом Мужества. Евгений с честью выполнил свой воинский долг, защищая интересы России, своего народа. Светлая память о нашем защитнике будет передаваться из поколения в поколение», — сообщили в мэрии района.

Ранее URA.RU писало и о других погибших на СВО военных, с которыми простились в регионе. Так, в Тюмени похоронили Романа Мясникова, он захоронен на Аллее Славы.

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В Ишимском районе Тюменской области прошли похороны погибшего на СВО бойца — Евгения Ляпустина. Об этом в своем telegram-канале сообщила администрация муниципального образования. «23 апреля в Ишимском районе проводили в последний путь Ляпустина Евгения Евгеньевича, стрелка- помощника, который погиб в ходе СВО 28 декабря 2023 года. За проявленные в бою самоотверженность, мужество и отвагу он посмертно награжден Орденом Мужества. Евгений с честью выполнил свой воинский долг, защищая интересы России, своего народа. Светлая память о нашем защитнике будет передаваться из поколения в поколение», — сообщили в мэрии района. Ранее URA.RU писало и о других погибших на СВО военных, с которыми простились в регионе. Так, в Тюмени похоронили Романа Мясникова, он захоронен на Аллее Славы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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