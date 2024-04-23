23 апреля 2024

В Ноябрьске горит жилой дом. Видео

На улице Шевченко в Ноябрьске загорелась кровля жилого дома
© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога на поселок Серебрянка под Нижним Тагилом, пожарная машина, зима
Площадь огня составляет 300 квадратных метров (архивное фото) Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) горит крыша деревянного многоквартирного дома. Об этом URA.RU сообщают очевидцы.

«Сильный дым, горит кровля дома на Шевченко, 88. На место прибыли машины МЧС», — рассказал читатель агентства.

В управлении МЧС России по ЯНАО рассказали, что площадь пожара составляет 300 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала, тушение огня продолжается.

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В Ноябрьске (ЯНАО) горит крыша деревянного многоквартирного дома. Об этом URA.RU сообщают очевидцы. «Сильный дым, горит кровля дома на Шевченко, 88. На место прибыли машины МЧС», — рассказал читатель агентства. В управлении МЧС России по ЯНАО рассказали, что площадь пожара составляет 300 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала, тушение огня продолжается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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