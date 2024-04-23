Площадь огня составляет 300 квадратных метров (архивное фото)
В Ноябрьске (ЯНАО) горит крыша деревянного многоквартирного дома. Об этом URA.RU сообщают очевидцы.
«Сильный дым, горит кровля дома на Шевченко, 88. На место прибыли машины МЧС», — рассказал читатель агентства.
В управлении МЧС России по ЯНАО рассказали, что площадь пожара составляет 300 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала, тушение огня продолжается.
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