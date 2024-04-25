В Тюменской области цены на путевки заграницу выросли почти на треть

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Больше всего в Тюменской области в 2024 году подорожали услуги зарубежного туризма Фото:

Больше всего с начала 2024 года для жителей юга Тюменской области выросли цены на услуги зарубежного туризма — более чем на 20%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Тюменьстата.

«Среди наблюдаемых видов услуг увеличились тарифы на услуги зарубежного туризма (на 23,7%), пассажирского транспорта (на 13,9%), санаторно-оздоровительные (на 7,8%), банков (на 7,0%), дошкольного воспитания (на 6,7%)», — сообщили в пресс-службе.

Меньше всего за три месяца 2024 года выросли цены на услуги ЖКХ и страхования. Ранее URA.RU писало, что стоимость проживания в тюменских отелях выросла на 10%.

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Больше всего с начала 2024 года для жителей юга Тюменской области выросли цены на услуги зарубежного туризма — более чем на 20%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Тюменьстата. «Среди наблюдаемых видов услуг увеличились тарифы на услуги зарубежного туризма (на 23,7%), пассажирского транспорта (на 13,9%), санаторно-оздоровительные (на 7,8%), банков (на 7,0%), дошкольного воспитания (на 6,7%)», — сообщили в пресс-службе. Меньше всего за три месяца 2024 года выросли цены на услуги ЖКХ и страхования. Ранее URA.RU писало, что стоимость проживания в тюменских отелях выросла на 10%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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