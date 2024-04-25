Тюменцам рассказали, когда уровень воды в Ишиме упадет ниже отметки опасного явления

Рост уровня воды в Ишиме продолжится до 3 мая

26 апреля 2024 в 00:22 Размер текста - 17 +

Уровень воды у Ишима еще может подняться до 1035-1055 сантиметров Фото: Денис Моргунов © URA.RU В городе Ишим в Тюменской области уровень воды за день 25 апреля снизился на два сантиметра, однако до 3 мая он может снова вырасти. Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует, что паводок опустится ниже отметки опасного явления с 12 по 16 мая. «Ожидается, что рост уровня воды в реке Ишим у города Ишим и его притоке Карасуль в черте города продолжится по 3 мая. … Спад уровня воды начнется с 4 мая. Ниже отметки ОЯ уровень воды снизится предположительно с 12 по 16 мая», — цитирует гидрометеорологов информационный центр правительства Тюменской области. По их словам, уровень воды у Ишима может подняться до 1035-1055 сантиметров. Из-за этого, Обь-Иртышское управление объявило штормовое предупреждение о сохранении опасного явления и вторичном подъеме уровня воды. В Ишиме «большая вода» пошла на спад. Ее уровень за 14 часов уменьшился на два сантиметра и теперь составляет 1026 сантиметров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городе Ишим в Тюменской области уровень воды за день 25 апреля снизился на два сантиметра, однако до 3 мая он может снова вырасти. Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует, что паводок опустится ниже отметки опасного явления с 12 по 16 мая. «Ожидается, что рост уровня воды в реке Ишим у города Ишим и его притоке Карасуль в черте города продолжится по 3 мая. … Спад уровня воды начнется с 4 мая. Ниже отметки ОЯ уровень воды снизится предположительно с 12 по 16 мая», — цитирует гидрометеорологов информационный центр правительства Тюменской области. По их словам, уровень воды у Ишима может подняться до 1035-1055 сантиметров. Из-за этого, Обь-Иртышское управление объявило штормовое предупреждение о сохранении опасного явления и вторичном подъеме уровня воды. В Ишиме «большая вода» пошла на спад. Ее уровень за 14 часов уменьшился на два сантиметра и теперь составляет 1026 сантиметров.