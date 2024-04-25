Наводнение не помогло курганским озерам поднять уровень воды

Более 90% курганских озер после паводка оказались маловодными

26 апреля 2024 в 10:05 Размер текста - 17 +

После паводка озера продолжают оставаться маловодными Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Курганской области пришел масштабный паводок. Уровень воды в местных реках значительно вырастал. Но при этом наводнение не помогло улучшить ситуацию с водой в курганских озерах. Они продолжают оставаться с низким уровнем воды. Эксперты сообщили URA.RU, что произошло с водоемами во время разрушительного паводка. «Если бы паводок не пришел в Курганскую область, то в Тоболе бы так и не было воды. Озера при этом остались на том же уровне. Можно сказать, 90% озер до сих пор маловодные. Это по речке вода прокатилась, а в озера она не пришла», — рассказал URA.RU начальник отдела государственного контроля по Курганской области Нижнеобского управления Алексей Коев. Корреспонденту пояснили, что вода в озерах должна прибывать из-за грунтовых вод, но в регионе с этим проблема. Эксперты надеются, что в летний период пройдут дожди, чтобы вода пополняла озера. Но пока, отмечает Коев, подъема уровня воды ждать не приходится. В Курганской области продолжается паводок. В большом количестве округов вода прошла свой пик и начала идти на убыль. По последним данным, небольшой рост воды фиксируется в Белозерском и Катайском округах. Со снижением воды курганцы начинают наводить порядок в местах, где прошел паводок — проходит уборка мусора, люди сушат дома, подают заявления на оказание материальной помощи. Все подробности по уровню воды — узнаете в онлайн-трансляции URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области пришел масштабный паводок. Уровень воды в местных реках значительно вырастал. Но при этом наводнение не помогло улучшить ситуацию с водой в курганских озерах. Они продолжают оставаться с низким уровнем воды. Эксперты сообщили URA.RU, что произошло с водоемами во время разрушительного паводка. «Если бы паводок не пришел в Курганскую область, то в Тоболе бы так и не было воды. Озера при этом остались на том же уровне. Можно сказать, 90% озер до сих пор маловодные. Это по речке вода прокатилась, а в озера она не пришла», — рассказал URA.RU начальник отдела государственного контроля по Курганской области Нижнеобского управления Алексей Коев. Корреспонденту пояснили, что вода в озерах должна прибывать из-за грунтовых вод, но в регионе с этим проблема. Эксперты надеются, что в летний период пройдут дожди, чтобы вода пополняла озера. Но пока, отмечает Коев, подъема уровня воды ждать не приходится. В Курганской области продолжается паводок. В большом количестве округов вода прошла свой пик и начала идти на убыль. По последним данным, небольшой рост воды фиксируется в Белозерском и Катайском округах. Со снижением воды курганцы начинают наводить порядок в местах, где прошел паводок — проходит уборка мусора, люди сушат дома, подают заявления на оказание материальной помощи. Все подробности по уровню воды — узнаете в онлайн-трансляции URA.RU