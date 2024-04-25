В Краснодоне завершается строительство роддома, которое спонсирует тюменское правительство

Строительство роддома в Краснодоне завершится в середине мая

26 апреля 2024 в 12:38 Размер текста - 17 +

Объект обещают сдать к середине мая Фото: Екатерина Христозова © URA.RU В подшефном Краснодоне завершается строительство роддома, которое спонсирует правительство Тюменской области. Об этом сообщают в telegram-канале правительства ЛНР. «Тюменская область завершает реконструкцию краснодонского роддома. Сегодня на территории роддома работают около 120 строителей. Сдать объект планируют в середине мая», — указано в сообщении. Соглашение о сотрудничестве между главой Тюменской области и администрацией Краснодона было подписано в 2022 году. С тех пор регион помогает им в восстановлении социальных объектов и ремонтирует разрушенные дороги. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В подшефном Краснодоне завершается строительство роддома, которое спонсирует правительство Тюменской области. Об этом сообщают в telegram-канале правительства ЛНР. «Тюменская область завершает реконструкцию краснодонского роддома. Сегодня на территории роддома работают около 120 строителей. Сдать объект планируют в середине мая», — указано в сообщении. Соглашение о сотрудничестве между главой Тюменской области и администрацией Краснодона было подписано в 2022 году. С тех пор регион помогает им в восстановлении социальных объектов и ремонтирует разрушенные дороги.