В Краснодоне завершается строительство роддома, которое спонсирует тюменское правительство

Объект обещают сдать к середине мая
В подшефном Краснодоне завершается строительство роддома, которое спонсирует правительство Тюменской области. Об этом сообщают в telegram-канале правительства ЛНР.
«Тюменская область завершает реконструкцию краснодонского роддома. Сегодня на территории роддома работают около 120 строителей. Сдать объект планируют в середине мая», — указано в сообщении.
Соглашение о сотрудничестве между главой Тюменской области и администрацией Краснодона было подписано в 2022 году. С тех пор регион помогает им в восстановлении социальных объектов и ремонтирует разрушенные дороги.
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