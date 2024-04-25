25 апреля 2024

В Краснодоне завершается строительство роддома, которое спонсирует тюменское правительство

Строительство роддома в Краснодоне завершится в середине мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Объект обещают сдать к середине мая Фото:

В подшефном Краснодоне завершается строительство роддома, которое спонсирует правительство Тюменской области. Об этом сообщают в telegram-канале правительства ЛНР.

«Тюменская область завершает реконструкцию краснодонского роддома. Сегодня на территории роддома работают около 120 строителей. Сдать объект планируют в середине мая», — указано в сообщении.

Соглашение о сотрудничестве между главой Тюменской области и администрацией Краснодона было подписано в 2022 году. С тех пор регион помогает им в восстановлении социальных объектов и ремонтирует разрушенные дороги.

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В подшефном Краснодоне завершается строительство роддома, которое спонсирует правительство Тюменской области. Об этом сообщают в telegram-канале правительства ЛНР. «Тюменская область завершает реконструкцию краснодонского роддома. Сегодня на территории роддома работают около 120 строителей. Сдать объект планируют в середине мая», — указано в сообщении. Соглашение о сотрудничестве между главой Тюменской области и администрацией Краснодона было подписано в 2022 году. С тех пор регион помогает им в восстановлении социальных объектов и ремонтирует разрушенные дороги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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