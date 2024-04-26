На «Курганмашзаводе» провели конкурс красоты. Фото, видео

27 апреля 2024 в 13:28 Размер текста - 17 +

На «Курганмашзаводе» выбирают самую красивую и талантливую сотрудницу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Проблемы и достижения «Курганмашзавода» На предприятии «Курганмашзавод» провели конкурс красоты и талантов среди сотрудниц. В финал вышли десять девушек, которые поборются за почетное звании «Мисс» и денежный приз. Мероприятие проходит во Дворце культуры машиностроителей, передает корреспондент. «В ДКМ проходит конкурс „Мисс Курганмашзавод — 2024“. В финал из 32 участниц прошли 10 девушек. В жюри — руководитель предприятия Игорь Гиске и его заместители», — передает корреспондент. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» устроит конкурс красоты и талантов среди сотрудниц. Победительница кроме почетного звания также получит денежный приз. На предприятии проходит финал конкурса красоты «Мисс Курганмашзавод» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Некоторые участницы пришли на финал с группой поддержки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Финалистки подготовили танцевальные номера и песни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В финал из 32 участницы вышли 10 девушек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На предприятии «Курганмашзавод» провели конкурс красоты и талантов среди сотрудниц. В финал вышли десять девушек, которые поборются за почетное звании «Мисс» и денежный приз. Мероприятие проходит во Дворце культуры машиностроителей, передает корреспондент. «В ДКМ проходит конкурс „Мисс Курганмашзавод — 2024“. В финал из 32 участниц прошли 10 девушек. В жюри — руководитель предприятия Игорь Гиске и его заместители», — передает корреспондент. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» устроит конкурс красоты и талантов среди сотрудниц. Победительница кроме почетного звания также получит денежный приз.