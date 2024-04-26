26 апреля 2024

На «Курганмашзаводе» провели конкурс красоты. Фото, видео

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Мисс КМЗ. Курган
На «Курганмашзаводе» выбирают самую красивую и талантливую сотрудницу Фото:
новость из сюжета
Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

На предприятии «Курганмашзавод» провели конкурс красоты и талантов среди сотрудниц. В финал вышли десять девушек, которые поборются за почетное звании «Мисс» и денежный приз. Мероприятие проходит во Дворце культуры машиностроителей, передает корреспондент.

«В ДКМ проходит конкурс „Мисс Курганмашзавод — 2024“. В финал из 32 участниц прошли 10 девушек. В жюри — руководитель предприятия Игорь Гиске и его заместители», — передает корреспондент.

Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» устроит конкурс красоты и талантов среди сотрудниц. Победительница кроме почетного звания также получит денежный приз.

Мисс КМЗ. Курган
На предприятии проходит финал конкурса красоты «Мисс Курганмашзавод»
Фото:
Мисс КМЗ. Курган
Некоторые участницы пришли на финал с группой поддержки
Фото:
Мисс КМЗ. Курган
Финалистки подготовили танцевальные номера и песни
Фото:
Мисс КМЗ. Курган
В финал из 32 участницы вышли 10 девушек
Фото:

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На предприятии «Курганмашзавод» провели конкурс красоты и талантов среди сотрудниц. В финал вышли десять девушек, которые поборются за почетное звании «Мисс» и денежный приз. Мероприятие проходит во Дворце культуры машиностроителей, передает корреспондент. «В ДКМ проходит конкурс „Мисс Курганмашзавод — 2024“. В финал из 32 участниц прошли 10 девушек. В жюри — руководитель предприятия Игорь Гиске и его заместители», — передает корреспондент. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» устроит конкурс красоты и талантов среди сотрудниц. Победительница кроме почетного звания также получит денежный приз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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