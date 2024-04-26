На предприятии «Курганмашзавод» провели конкурс красоты и талантов среди сотрудниц. В финал вышли десять девушек, которые поборются за почетное звании «Мисс» и денежный приз. Мероприятие проходит во Дворце культуры машиностроителей, передает корреспондент.
«В ДКМ проходит конкурс „Мисс Курганмашзавод — 2024“. В финал из 32 участниц прошли 10 девушек. В жюри — руководитель предприятия Игорь Гиске и его заместители», — передает корреспондент.
Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» устроит конкурс красоты и талантов среди сотрудниц. Победительница кроме почетного звания также получит денежный приз.
На предприятии проходит финал конкурса красоты «Мисс Курганмашзавод»
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На предприятии «Курганмашзавод» провели конкурс красоты и талантов среди сотрудниц. В финал вышли десять девушек, которые поборются за почетное звании «Мисс» и денежный приз. Мероприятие проходит во Дворце культуры машиностроителей, передает корреспондент. «В ДКМ проходит конкурс „Мисс Курганмашзавод — 2024“. В финал из 32 участниц прошли 10 девушек. В жюри — руководитель предприятия Игорь Гиске и его заместители», — передает корреспондент. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» устроит конкурс красоты и талантов среди сотрудниц. Победительница кроме почетного звания также получит денежный приз.