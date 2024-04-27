Скончался известный тюменский писатель и силовик

Тюменский писатель и журналист Виктор Щеголев скончался
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, зима, траур, гвоздики, цветы, черная лента, память, набережная, стихийный мемориал
О смерти мужчины сообщил его сын Фото:

Умер тюменский писатель и журналист Виктор Щеголев. Информация об этом появилась в СМИ

«Умер тюменский журналист и бывший оперативник Виктор Щеголев. О его смерти сообщил сын», — сообщает «Вслух.ру».

Виктор Щеголев был оперуполномоченным в тюменском центральном РОВД, уволившись оттуда работал журналистом. Он сотрудничал с такими газетами как «Ямская слобода», «Комсомольская правда» и «Тюменский вестник». Также Виктор Щеголев написал несколько книг. В том числе серию рассказов для детей и мемуары «Записки опера».

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени умер заслуженный учитель РФ Николай Квитов. Об этом сообщили в региональном департаменте спорта и молодежной политики.

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Умер тюменский писатель и журналист Виктор Щеголев. Информация об этом появилась в СМИ «Умер тюменский журналист и бывший оперативник Виктор Щеголев. О его смерти сообщил сын», — сообщает «Вслух.ру». Виктор Щеголев был оперуполномоченным в тюменском центральном РОВД, уволившись оттуда работал журналистом. Он сотрудничал с такими газетами как «Ямская слобода», «Комсомольская правда» и «Тюменский вестник». Также Виктор Щеголев написал несколько книг. В том числе серию рассказов для детей и мемуары «Записки опера». Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени умер заслуженный учитель РФ Николай Квитов. Об этом сообщили в региональном департаменте спорта и молодежной политики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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