Скончался известный тюменский писатель и силовик

Тюменский писатель и журналист Виктор Щеголев скончался

27 апреля 2024 в 17:03 Размер текста - 17 +

О смерти мужчины сообщил его сын Фото: Илья Московец © URA.RU Умер тюменский писатель и журналист Виктор Щеголев. Информация об этом появилась в СМИ «Умер тюменский журналист и бывший оперативник Виктор Щеголев. О его смерти сообщил сын», — сообщает «Вслух.ру». Виктор Щеголев был оперуполномоченным в тюменском центральном РОВД, уволившись оттуда работал журналистом. Он сотрудничал с такими газетами как «Ямская слобода», «Комсомольская правда» и «Тюменский вестник». Также Виктор Щеголев написал несколько книг. В том числе серию рассказов для детей и мемуары «Записки опера». Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени умер заслуженный учитель РФ Николай Квитов. Об этом сообщили в региональном департаменте спорта и молодежной политики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Умер тюменский писатель и журналист Виктор Щеголев. Информация об этом появилась в СМИ «Умер тюменский журналист и бывший оперативник Виктор Щеголев. О его смерти сообщил сын», — сообщает «Вслух.ру». Виктор Щеголев был оперуполномоченным в тюменском центральном РОВД, уволившись оттуда работал журналистом. Он сотрудничал с такими газетами как «Ямская слобода», «Комсомольская правда» и «Тюменский вестник». Также Виктор Щеголев написал несколько книг. В том числе серию рассказов для детей и мемуары «Записки опера». Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени умер заслуженный учитель РФ Николай Квитов. Об этом сообщили в региональном департаменте спорта и молодежной политики.