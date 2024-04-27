Скончался известный тюменский писатель и силовик

Умер тюменский писатель и журналист Виктор Щеголев. Информация об этом появилась в СМИ
«Умер тюменский журналист и бывший оперативник Виктор Щеголев. О его смерти сообщил сын», — сообщает «Вслух.ру».
Виктор Щеголев был оперуполномоченным в тюменском центральном РОВД, уволившись оттуда работал журналистом. Он сотрудничал с такими газетами как «Ямская слобода», «Комсомольская правда» и «Тюменский вестник». Также Виктор Щеголев написал несколько книг. В том числе серию рассказов для детей и мемуары «Записки опера».
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени умер заслуженный учитель РФ Николай Квитов. Об этом сообщили в региональном департаменте спорта и молодежной политики.
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