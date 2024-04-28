28 апреля 2024
27 апреля 2024

Уровень воды в реке Ишим в Абатском обновил рекордное значение

© Служба новостей «URA.RU»
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Моор. Тюмень , моор александр
О новом рекорде уровня воды рассказал Александр Моор Фото:

Уровень воды в реке Ишим на гидропосту в селе Абатское (Тюменская область) обновил рекордные значения. Сейчас он составляет 1214 см, что является самым высоким уровнем воды в этой точке за всю историю наблюдений, сообщает губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Последние данные по реке Ишим на гидропосту в селе Абатское. На 8 утра (6:00 мск) уровень воды составляет 1214 см. Это новый рекорд», — написал в своем telegram-канале глава региона.

Александр Моор также рассказал, что из-за прошедших в Абатском дождей вода продолжает понемногу прибывать. Дорожные службы вместе со спасателями МЧС продолжают работу. На участке организовано реверсивное движение, из-за которого на федеральной трассе Тюмень — Омск собралась большая пробка в обе стороны.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за паводка на трассе Тюмень — Омск образуются большие заторы. Реверсивной сделали часть дороги длинной в восемь километров.

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Уровень воды в реке Ишим на гидропосту в селе Абатское (Тюменская область) обновил рекордные значения. Сейчас он составляет 1214 см, что является самым высоким уровнем воды в этой точке за всю историю наблюдений, сообщает губернатор Тюменской области Александр Моор. «Последние данные по реке Ишим на гидропосту в селе Абатское. На 8 утра (6:00 мск) уровень воды составляет 1214 см. Это новый рекорд», — написал в своем telegram-канале глава региона. Александр Моор также рассказал, что из-за прошедших в Абатском дождей вода продолжает понемногу прибывать. Дорожные службы вместе со спасателями МЧС продолжают работу. На участке организовано реверсивное движение, из-за которого на федеральной трассе Тюмень — Омск собралась большая пробка в обе стороны. Ранее URA.RU сообщало, что из-за паводка на трассе Тюмень — Омск образуются большие заторы. Реверсивной сделали часть дороги длинной в восемь километров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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