Природа Уровень воды в реке Ишим в Абатском обновил рекордное значение 29 апреля 2024 в 10:28 Размер текста - 17 + О новом рекорде уровня воды рассказал Александр Моор Фото: Денис Моргунов © URA.RU Уровень воды в реке Ишим на гидропосту в селе Абатское (Тюменская область) обновил рекордные значения. Сейчас он составляет 1214 см, что является самым высоким уровнем воды в этой точке за всю историю наблюдений, сообщает губернатор Тюменской области Александр Моор. «Последние данные по реке Ишим на гидропосту в селе Абатское. На 8 утра (6:00 мск) уровень воды составляет 1214 см. Это новый рекорд», — написал в своем telegram-канале глава региона. Александр Моор также рассказал, что из-за прошедших в Абатском дождей вода продолжает понемногу прибывать. Дорожные службы вместе со спасателями МЧС продолжают работу. На участке организовано реверсивное движение, из-за которого на федеральной трассе Тюмень — Омск собралась большая пробка в обе стороны. Ранее URA.RU сообщало, что из-за паводка на трассе Тюмень — Омск образуются большие заторы. Реверсивной сделали часть дороги длинной в восемь километров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Уровень воды в реке Ишим на гидропосту в селе Абатское (Тюменская область) обновил рекордные значения. Сейчас он составляет 1214 см, что является самым высоким уровнем воды в этой точке за всю историю наблюдений, сообщает губернатор Тюменской области Александр Моор. «Последние данные по реке Ишим на гидропосту в селе Абатское. На 8 утра (6:00 мск) уровень воды составляет 1214 см. Это новый рекорд», — написал в своем telegram-канале глава региона. Александр Моор также рассказал, что из-за прошедших в Абатском дождей вода продолжает понемногу прибывать. Дорожные службы вместе со спасателями МЧС продолжают работу. На участке организовано реверсивное движение, из-за которого на федеральной трассе Тюмень — Омск собралась большая пробка в обе стороны. Ранее URA.RU сообщало, что из-за паводка на трассе Тюмень — Омск образуются большие заторы. Реверсивной сделали часть дороги длинной в восемь километров. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям