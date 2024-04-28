Шумков назвал условия для снятия режима ЧС в Курганской области

29 апреля 2024 в 13:47 Размер текста - 17 +

В Курганской области продолжается работа над ликвидацией ЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Губернатор Курганской области Вадим Шумков пояснил, когда будет снят режим ЧС из-за паводка. Условия он перечислил по время прямого эфира на радио «Россия», передает корреспондент URA.RU «Режим ЧС рассчитан не только на предотвращение, но и ликвидацию последствий. Когда мы будем близки к фазе, что все уже прибрали, почистили, вакцинировали, дезинфицировали, мусор убрали. Никаких последствий нет, все переходит в более спокойную фазу, тогда и снимем режим ЧС», — сказал Шумков. Губернатор уточнил, что обстановку на реке Тобол специалисты отслеживает каждые два часа. Гидропосты работают. На территориях, где паводок отступил, работают муниципальные комиссии по оценке ущерба от стихии. Режим ЧС из-за рекордного паводка был введен в Курганской области 8 апреля. Прогнозируется подъем уровня воды выше, чем был в 1994 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Курганской области Вадим Шумков пояснил, когда будет снят режим ЧС из-за паводка. Условия он перечислил по время прямого эфира на радио «Россия», передает корреспондент URA.RU «Режим ЧС рассчитан не только на предотвращение, но и ликвидацию последствий. Когда мы будем близки к фазе, что все уже прибрали, почистили, вакцинировали, дезинфицировали, мусор убрали. Никаких последствий нет, все переходит в более спокойную фазу, тогда и снимем режим ЧС», — сказал Шумков. Губернатор уточнил, что обстановку на реке Тобол специалисты отслеживает каждые два часа. Гидропосты работают. На территориях, где паводок отступил, работают муниципальные комиссии по оценке ущерба от стихии. Режим ЧС из-за рекордного паводка был введен в Курганской области 8 апреля. Прогнозируется подъем уровня воды выше, чем был в 1994 году.