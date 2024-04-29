Жителей Тазовского района ЯНАО бесплатно накормят пловом в честь праздника 1 мая. Для получения угощения будет необходимо зарегистрироваться в проекте «Морошка» и предъявить организаторам специальный QR-код. Об этом сообщили в официальном telegram-канале администрации Тазовского района.
«На первомайских мероприятиях гостей праздника ждет кулинарный флешмоб от трудовых коллективов учреждений культуры и спорта. Каждый зарегистрированный в проекте Единая карта жителя Ямала „Морошка“ — получит вкусный плов и чай», — говорится в сообщении.
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Жителей Тазовского района ЯНАО бесплатно накормят пловом в честь праздника 1 мая. Для получения угощения будет необходимо зарегистрироваться в проекте «Морошка» и предъявить организаторам специальный QR-код. Об этом сообщили в официальном telegram-канале администрации Тазовского района. «На первомайских мероприятиях гостей праздника ждет кулинарный флешмоб от трудовых коллективов учреждений культуры и спорта. Каждый зарегистрированный в проекте Единая карта жителя Ямала „Морошка“ — получит вкусный плов и чай», — говорится в сообщении. В День весны труда в ЯНАО пройдут различные праздничные мероприятия. Ранее URA.RU сообщало о том, как будут отмечать 1 мая в разных городах Ямала.