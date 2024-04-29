Жителей района ЯНАО 1 мая накормят пловом по QR-коду

30 апреля 2024 в 18:50 Размер текста - 17 +

Жителей района ЯНАО накормят пловом за регистрацию в проекте «Морошка» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителей Тазовского района ЯНАО бесплатно накормят пловом в честь праздника 1 мая. Для получения угощения будет необходимо зарегистрироваться в проекте «Морошка» и предъявить организаторам специальный QR-код. Об этом сообщили в официальном telegram-канале администрации Тазовского района. «На первомайских мероприятиях гостей праздника ждет кулинарный флешмоб от трудовых коллективов учреждений культуры и спорта. Каждый зарегистрированный в проекте Единая карта жителя Ямала „Морошка“ — получит вкусный плов и чай», — говорится в сообщении. В День весны труда в ЯНАО пройдут различные праздничные мероприятия. Ранее URA.RU сообщало о том, как будут отмечать 1 мая в разных городах Ямала. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителей Тазовского района ЯНАО бесплатно накормят пловом в честь праздника 1 мая. Для получения угощения будет необходимо зарегистрироваться в проекте «Морошка» и предъявить организаторам специальный QR-код. Об этом сообщили в официальном telegram-канале администрации Тазовского района. «На первомайских мероприятиях гостей праздника ждет кулинарный флешмоб от трудовых коллективов учреждений культуры и спорта. Каждый зарегистрированный в проекте Единая карта жителя Ямала „Морошка“ — получит вкусный плов и чай», — говорится в сообщении. В День весны труда в ЯНАО пройдут различные праздничные мероприятия. Ранее URA.RU сообщало о том, как будут отмечать 1 мая в разных городах Ямала.