29 апреля 2024

Жителей района ЯНАО 1 мая накормят пловом по QR-коду

© Служба новостей «URA.RU»
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Козлодрание. Борьба. Бишкек, плов, киргизия, бишкек
Жителей района ЯНАО накормят пловом за регистрацию в проекте «Морошка» Фото:

Жителей Тазовского района ЯНАО бесплатно накормят пловом в честь праздника 1 мая. Для получения угощения будет необходимо зарегистрироваться в проекте «Морошка» и предъявить организаторам специальный QR-код. Об этом сообщили в официальном telegram-канале администрации Тазовского района.

«На первомайских мероприятиях гостей праздника ждет кулинарный флешмоб от трудовых коллективов учреждений культуры и спорта. Каждый зарегистрированный в проекте Единая карта жителя Ямала „Морошка“ — получит вкусный плов и чай», — говорится в сообщении.

В День весны труда в ЯНАО пройдут различные праздничные мероприятия. Ранее URA.RU сообщало о том, как будут отмечать 1 мая в разных городах Ямала.

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Жителей Тазовского района ЯНАО бесплатно накормят пловом в честь праздника 1 мая. Для получения угощения будет необходимо зарегистрироваться в проекте «Морошка» и предъявить организаторам специальный QR-код. Об этом сообщили в официальном telegram-канале администрации Тазовского района. «На первомайских мероприятиях гостей праздника ждет кулинарный флешмоб от трудовых коллективов учреждений культуры и спорта. Каждый зарегистрированный в проекте Единая карта жителя Ямала „Морошка“ — получит вкусный плов и чай», — говорится в сообщении. В День весны труда в ЯНАО пройдут различные праздничные мероприятия. Ранее URA.RU сообщало о том, как будут отмечать 1 мая в разных городах Ямала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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