Политики Тюменской области провели 1 Мая на торжественных мероприятиях

Тюменские политики не отдыхали в праздничный день 1 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Первое мая — это традиционно красный день календаря, в который все привыкли отдыхать, жарить шашлыки и проводить время с близкими. Все, кроме политиков и первых лиц региона. Для них 1 Мая — это день, насыщенный на события и мероприятия: встречи, митинги, поздравления и многое другое. О том, как прошел День труда для тюменских VIP, читайте в материале URA.RU.

Самым громким событием тюменской политэлиты 1 мая стал концерт во дворце «Нефтяник», где випы награждали сотрудников предприятий, профсоюзных организаций и прочих. Созвали на концерт весь политический бомонд, однако приехали далеко не все: глава города Руслан Кухарук, замгубернатора Ольга Кузнечевских, спикер гордумы Светлана Иванова, несколько депутатов областной и городской дум и чиновников. Как говорят источники, сейчас — пора отпусков, а потому многих просто не оказалось в городе. Именно по этой причине афишировать мероприятие почти нигде не стали: слишком много прогульщиков.

Тюменские випы наградили тюменцев за успехи в трудовой деятельности. (на фото — секретарь тюменского отделения ЕР Андрей Артюхов) Фото: Андрей Артюхов

Утро для местных политиков началось с отмечания трехлетия нового звания Тюмени — «город трудовой доблести». Этот статус Тюмень получила в мае 2021 года. Мэр Кухарук с заместителями, спикер Иванова, экс-сенатор Степан Киричук и другие представители истеблишмента региона выступили с торжественными речами перед тюменцами возле стелы «Город трудовой доблести».

«Как дань памяти трудовому подвигу горожан в годы военных испытаний в 2021 году Президент РФ Путин присвоил Тюмени высокое звание „Город трудовой доблести“. Это гордость за наших земляков и достойный пример для современного поколения», — заявил мэр Руслан Кухарук.

Тюменские VIP поздравляли тюменцев с Первомаем Фото: Руслан Кухарук

Занятый паводками губернатор Тюменской области Александр Моор ни на одно из мероприятий не попал. Вместо этого глава региона записал тюменцам видеообращение, в котором поблагодарил земляков за сплоченность во время небывалого для региона паводка.

В своем традиционном формате 1 мая отметила глава тюменской КПРФ Тамара Казанцева. Она, следуя заветам предков-коммунистов, организовала субботник и торжественный митинг возле памятника Борцов революции.

Тамара Казанцева созвала коммунистов на субботник в честь Дня труда Фото: КПРФ

Продемонстрировать трудолюбие избирателям решили и в ЛДПР. Тюменский депутат Госдумы Евгений Марков похвастался умением работать с мотоблоком. Видимо, парламентарий увлекается огородом и посадкой картошки.