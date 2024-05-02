В Тюмени подорожало строительство загородных домов

02 мая 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

В среднем цены на услуги подрядчиков выросли на 10 — 15% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени выросли цены на строительство загородных домов и дач. В среднем услуги рабочих подорожали на 10 — 15%. Об этом URA.RU рассказал владелец компании по возведению коттеджей Михаил Петров. «К началу строительного сезона цены, конечно, по сравнению с прошлым годом выросли. Бригада стала дороже где-то на процентов 10 — 15. Это не считая стоимость материалов и инструментов, они тоже заметно выросли в цене», — рассказал предприниматель. Несмотря на повышение стоимости за услуги подрядчиков, по словам Петрова, спрос на строительство домов и коттеджей только увеличился. «Уже года два как сохраняется устойчивая тенденция к загородной недвижимости. Люди покупают либо небольшие участки в СНТ, либо осваивают территории в ближайших деревнях и селах. Как правило, заводят для строительства бригаду, это позволяет возвести дом в пределах теплых месяцев в кратчайшие сроки, а зимой уже заниматься внутренней отделкой», — сообщил предприниматель. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени выросли цены на строительство загородных домов и дач. В среднем услуги рабочих подорожали на 10 — 15%. Об этом URA.RU рассказал владелец компании по возведению коттеджей Михаил Петров. «К началу строительного сезона цены, конечно, по сравнению с прошлым годом выросли. Бригада стала дороже где-то на процентов 10 — 15. Это не считая стоимость материалов и инструментов, они тоже заметно выросли в цене», — рассказал предприниматель. Несмотря на повышение стоимости за услуги подрядчиков, по словам Петрова, спрос на строительство домов и коттеджей только увеличился. «Уже года два как сохраняется устойчивая тенденция к загородной недвижимости. Люди покупают либо небольшие участки в СНТ, либо осваивают территории в ближайших деревнях и селах. Как правило, заводят для строительства бригаду, это позволяет возвести дом в пределах теплых месяцев в кратчайшие сроки, а зимой уже заниматься внутренней отделкой», — сообщил предприниматель.