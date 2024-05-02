Пожарные в ЯНАО вынесли из горевшей «деревяшки» детей и взрослых

Огонь потушили в течение полутора часов Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

Пожарные села Аксарка (ЯНАО) спасли из горевшего двухэтажного дома шесть человек, в том числе двух детей. Возгорание в частично расселенном доме началось в 03:26 утра. В тушении задействованы 30 человек и четыре единицы спецтехники, сообщают в департаменте гражданской защиты ЯНАО. Пострадавших нет.

«Сегодня в 03:26 произошел пожар в двухэтажном деревянном частично расселенном доме, расположенном по улице Советской. На момент прибытия дежурного караула наблюдалось открытое горение и сильное задымление в первом подъезде. При помощи пожарных лестниц из горящего здания спасены шесть человек, в том числе двое детей», — сообщает ведомство в Telegram.

Огонь потушили в течение полутора часов. Задействованы 30 человек личного состава и четыре единицы спецтехники противопожарной службы ЯНАО. Огонь повредил одну из квартир дома и стены первого подъезда. «Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются», — уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что в поселке Лесной Надымского района ЯНАО загорелось здание бывшего кафе. Пожар распространился на площади 180 квадратных метров.