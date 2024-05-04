04 мая 2024

В Тобольске пьяный водитель сбил пешехода. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Повседневная жизнь. Москва, пешеходный переход, зебра, пешеходы
В Тобольске пьяный водитель на Nissan Qashqai сбил пешехода Фото:

В Тобольске на пешеходном переходе на улице Семена Ремезова автомобилем Nissan Qashqai был сбит 25-летний мужчина. В УГИБДД МВД России по Тюменской области сообщили, что водитель был пьян.

«На пешеходном переходе на улице Семена Ремезова автомобилем Nissan Qashqai сбит 25-летний пешеход. Водитель был пьян, показания алкотестера составили 0,63 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха», — написано в telegram-канале ведомства.

ДТП произошло около 02:00. Пешеход получил различные ранения, из-за чего был доставлен в больницу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тобольске на пешеходном переходе на улице Семена Ремезова автомобилем Nissan Qashqai был сбит 25-летний мужчина. В УГИБДД МВД России по Тюменской области сообщили, что водитель был пьян. «На пешеходном переходе на улице Семена Ремезова автомобилем Nissan Qashqai сбит 25-летний пешеход. Водитель был пьян, показания алкотестера составили 0,63 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха», — написано в telegram-канале ведомства. ДТП произошло около 02:00. Пешеход получил различные ранения, из-за чего был доставлен в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...