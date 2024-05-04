В Тобольске пьяный водитель на Nissan Qashqai сбил пешехода Фото: Игорь Пантин © URA.RU

В Тобольске на пешеходном переходе на улице Семена Ремезова автомобилем Nissan Qashqai был сбит 25-летний мужчина. В УГИБДД МВД России по Тюменской области сообщили, что водитель был пьян.

«На пешеходном переходе на улице Семена Ремезова автомобилем Nissan Qashqai сбит 25-летний пешеход. Водитель был пьян, показания алкотестера составили 0,63 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха», — написано в telegram-канале ведомства.

ДТП произошло около 02:00. Пешеход получил различные ранения, из-за чего был доставлен в больницу.