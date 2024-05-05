В курганском городе власти планируют создать парк с озером и променадом до пляжа. Фото

06 мая 2024 в 11:53 Размер текста - 17 +

Новый горсад с благоустроенным озером планируют построить в Макушино (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В городе Макушино Курганской области власти планируют создать горсад с озером и променадом, который ведет до пляжа. Данная информация размещена в группе администрации Макушинского округа в соцсети «ВКонтакте». «Проект благоустройства набережной оз. Старое (восточная сторона), центральной площади, городского сада, заявленный на грантовый конкурс Минстроя, вышел на новый этап общественных обсуждений. Здесь появляются новые функциональные зоны отдыха: качели, памп-трек, шахматные столы, стритбол, зона воркаута, велодорожка вокруг сада и небольшое озеро, которое также станет новым местом притяжения», — указано в сообщении. Представители власти отметили, что помимо променада появятся пешеходные и велосипедные маршруты, площадки для тихого отдыха и проведения мероприятий. В администрации добавили, что сейчас этот проект находится на новом этапе общественных обсуждений. Ранее стало известно, что в Кургане рядом с перекрестком улиц Карла Маркса и Кирова появится сквер-парк. Его построят на месте снесенных аварийных домов. В горсаду облагородят пруд группа администрации Макушинского округа в соцсети «ВКонтакте», vk.com Скрин: От горсада построят променад до пляжа группа администрации Макушинского округа в соцсети «ВКонтакте», vk.com Скрин: На пляже появится понтон для загорания группа администрации Макушинского округа в соцсети «ВКонтакте», vk.com Скрин: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городе Макушино Курганской области власти планируют создать горсад с озером и променадом, который ведет до пляжа. Данная информация размещена в группе администрации Макушинского округа в соцсети «ВКонтакте». «Проект благоустройства набережной оз. Старое (восточная сторона), центральной площади, городского сада, заявленный на грантовый конкурс Минстроя, вышел на новый этап общественных обсуждений. Здесь появляются новые функциональные зоны отдыха: качели, памп-трек, шахматные столы, стритбол, зона воркаута, велодорожка вокруг сада и небольшое озеро, которое также станет новым местом притяжения», — указано в сообщении. Представители власти отметили, что помимо променада появятся пешеходные и велосипедные маршруты, площадки для тихого отдыха и проведения мероприятий. В администрации добавили, что сейчас этот проект находится на новом этапе общественных обсуждений. Ранее стало известно, что в Кургане рядом с перекрестком улиц Карла Маркса и Кирова появится сквер-парк. Его построят на месте снесенных аварийных домов.