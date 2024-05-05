05 мая 2024

В курганском городе власти планируют создать парк с озером и променадом до пляжа. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Подъем воды на берегу у деревни Бараба. Курганская область, половодье, паводок, пойма реки, подтопление, подъем воды, село бараба, дыры шумкова
Новый горсад с благоустроенным озером планируют построить в Макушино (архивное фото) Фото:

В городе Макушино Курганской области власти планируют создать горсад с озером и променадом, который ведет до пляжа. Данная информация размещена в группе администрации Макушинского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Проект благоустройства набережной оз. Старое (восточная сторона), центральной площади, городского сада, заявленный на грантовый конкурс Минстроя, вышел на новый этап общественных обсуждений. Здесь появляются новые функциональные зоны отдыха: качели, памп-трек, шахматные столы, стритбол, зона воркаута, велодорожка вокруг сада и небольшое озеро, которое также станет новым местом притяжения», — указано в сообщении.

Представители власти отметили, что помимо променада появятся пешеходные и велосипедные маршруты, площадки для тихого отдыха и проведения мероприятий. В администрации добавили, что сейчас этот проект находится на новом этапе общественных обсуждений.

Ранее стало известно, что в Кургане рядом с перекрестком улиц Карла Маркса и Кирова появится сквер-парк. Его построят на месте снесенных аварийных домов.

В горсаду облагородят пруд
В горсаду облагородят пруд

От горсада построят променад до пляжа
От горсада построят променад до пляжа
На пляже появится понтон для загорания
На пляже появится понтон для загорания

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В городе Макушино Курганской области власти планируют создать горсад с озером и променадом, который ведет до пляжа. Данная информация размещена в группе администрации Макушинского округа в соцсети «ВКонтакте». «Проект благоустройства набережной оз. Старое (восточная сторона), центральной площади, городского сада, заявленный на грантовый конкурс Минстроя, вышел на новый этап общественных обсуждений. Здесь появляются новые функциональные зоны отдыха: качели, памп-трек, шахматные столы, стритбол, зона воркаута, велодорожка вокруг сада и небольшое озеро, которое также станет новым местом притяжения», — указано в сообщении. Представители власти отметили, что помимо променада появятся пешеходные и велосипедные маршруты, площадки для тихого отдыха и проведения мероприятий. В администрации добавили, что сейчас этот проект находится на новом этапе общественных обсуждений. Ранее стало известно, что в Кургане рядом с перекрестком улиц Карла Маркса и Кирова появится сквер-парк. Его построят на месте снесенных аварийных домов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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