В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

Гроза и штормовые порывы ветра ожидаются в регионе 7 мая
В Тюменской области 7 мая ожидается гроза, штормовые порывы ветра и местами снег. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение72».
«Внимание! 7 мая в отдельных районах ожидается гроза. Ветер южный, с переходом на западный, 7-12 м/с. Порывы могут достигать 15-20 м/с», — говорится в предупреждении.
Также в Уватском районе ночью ожидается дождь с мокрым снегом. В Тюмени же днем 7 мая будет облачно и без осадков. Температура воздуха достигнет +12 градусов.
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