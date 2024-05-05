В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

В Тюменской области 7 мая ожидается штормовой ветер и гроза

06 мая 2024 в 14:56 Размер текста - 17 +

Гроза и штормовые порывы ветра ожидаются в регионе 7 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюменской области 7 мая ожидается гроза, штормовые порывы ветра и местами снег. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение72». «Внимание! 7 мая в отдельных районах ожидается гроза. Ветер южный, с переходом на западный, 7-12 м/с. Порывы могут достигать 15-20 м/с», — говорится в предупреждении. Также в Уватском районе ночью ожидается дождь с мокрым снегом. В Тюмени же днем 7 мая будет облачно и без осадков. Температура воздуха достигнет +12 градусов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области 7 мая ожидается гроза, штормовые порывы ветра и местами снег. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение72». «Внимание! 7 мая в отдельных районах ожидается гроза. Ветер южный, с переходом на западный, 7-12 м/с. Порывы могут достигать 15-20 м/с», — говорится в предупреждении. Также в Уватском районе ночью ожидается дождь с мокрым снегом. В Тюмени же днем 7 мая будет облачно и без осадков. Температура воздуха достигнет +12 градусов.