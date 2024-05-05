05 мая 2024

В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

В Тюменской области 7 мая ожидается штормовой ветер и гроза
© Служба новостей «URA.RU»
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Гроза и штормовые порывы ветра ожидаются в регионе 7 мая Фото:

В Тюменской области 7 мая ожидается гроза, штормовые порывы ветра и местами снег. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение72».

«Внимание! 7 мая в отдельных районах ожидается гроза. Ветер южный, с переходом на западный, 7-12 м/с. Порывы могут достигать 15-20 м/с», — говорится в предупреждении.

Также в Уватском районе ночью ожидается дождь с мокрым снегом. В Тюмени же днем 7 мая будет облачно и без осадков. Температура воздуха достигнет +12 градусов.

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В Тюменской области 7 мая ожидается гроза, штормовые порывы ветра и местами снег. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение72». «Внимание! 7 мая в отдельных районах ожидается гроза. Ветер южный, с переходом на западный, 7-12 м/с. Порывы могут достигать 15-20 м/с», — говорится в предупреждении. Также в Уватском районе ночью ожидается дождь с мокрым снегом. В Тюмени же днем 7 мая будет облачно и без осадков. Температура воздуха достигнет +12 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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