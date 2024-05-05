Вахтовик, заказавший наркотики по почте в ЯНАО, отделался условным сроком

06 мая 2024 в 15:51 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое суд приговорил вахтовика, пойманного с наркотиками, к условному сроку Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Суд Нового Уренгоя (ЯНАО) приговорил вахтовика из Татарстана к условному сроку. Он был задержан на почте, когда хотел получить посылку с заказанными наркотиками, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. «Рабочий-вахтовик из республики Татарстан через интернет-магазин сделал заказ на приобретение для личного пользования наркотического вещества. Приговором суда виновному назначено наказание в виде трех лет условного лишения свободы со штрафом в сумме 30 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. Вахтовик был задержан в феврале сотрудниками полиции. Уголовное дело расследователи сотрудники регионального управления следственного комитета, после чего дело было передано в суд. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд Нового Уренгоя (ЯНАО) приговорил вахтовика из Татарстана к условному сроку. Он был задержан на почте, когда хотел получить посылку с заказанными наркотиками, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. «Рабочий-вахтовик из республики Татарстан через интернет-магазин сделал заказ на приобретение для личного пользования наркотического вещества. Приговором суда виновному назначено наказание в виде трех лет условного лишения свободы со штрафом в сумме 30 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. Вахтовик был задержан в феврале сотрудниками полиции. Уголовное дело расследователи сотрудники регионального управления следственного комитета, после чего дело было передано в суд.