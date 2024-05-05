05 мая 2024

Вахтовик, заказавший наркотики по почте в ЯНАО, отделался условным сроком

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Индустриальный районный суд вынес приговор Александру Чернышову по делу об архиве «Мемориала» Пермь, папка, суд
В Новом Уренгое суд приговорил вахтовика, пойманного с наркотиками, к условному сроку Фото:

Суд Нового Уренгоя (ЯНАО) приговорил вахтовика из Татарстана к условному сроку. Он был задержан на почте, когда хотел получить посылку с заказанными наркотиками, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР.

«Рабочий-вахтовик из республики Татарстан через интернет-магазин сделал заказ на приобретение для личного пользования наркотического вещества. Приговором суда виновному назначено наказание в виде трех лет условного лишения свободы со штрафом в сумме 30 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте.

Вахтовик был задержан в феврале сотрудниками полиции. Уголовное дело расследователи сотрудники регионального управления следственного комитета, после чего дело было передано в суд.

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Суд Нового Уренгоя (ЯНАО) приговорил вахтовика из Татарстана к условному сроку. Он был задержан на почте, когда хотел получить посылку с заказанными наркотиками, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. «Рабочий-вахтовик из республики Татарстан через интернет-магазин сделал заказ на приобретение для личного пользования наркотического вещества. Приговором суда виновному назначено наказание в виде трех лет условного лишения свободы со штрафом в сумме 30 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. Вахтовик был задержан в феврале сотрудниками полиции. Уголовное дело расследователи сотрудники регионального управления следственного комитета, после чего дело было передано в суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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