В Тюмени подорожали водонагреватели

Тюменцы начали заранее готовиться к опрессовкам и скупать водонагреватели Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюмени выросли в цене водонагреватели. Об этом URA.RU рассказали в магазине по продаже техники «Саша».

«Водонагреватели подорожали в цене, в среднем на 5—10%. Нельзя сказать, что цена изменилась к началу сезона опрессовок, она, скорее, зависит от колебаний курса», — рассказали в магазине «Саша».

Там также отметили, что горожане уже активно начали покупать электрические водонагреватели, спрос на них регулярно растет. В продаже в основном представлена техника от российских производителей.

Об изменении цен на бойлеры также сообщили в компании «Теплоресурс». Там пояснили, что цены меняются от года к году, без уточнения процентного соотношения.

В Тюмени плановое отключение горячей воды начнется с 20 мая. Опрессовки пройдут в семь этапов.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени начался ажиотажный спрос на кондиционеры. Уже в начале апреля люди вставали в лист ожидания на установку.