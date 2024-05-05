05 мая 2024

В Тюмени подорожали водонагреватели

© Служба новостей «URA.RU»
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Второе здание муниципального детского сада № 437 в микрорайоне Солнечный. Екатеринбург, смеситель, опрессовки, ванная, отключение воды, водоснабжение, горячая вода, санузел, ванная комната, душ, холодная вода
Тюменцы начали заранее готовиться к опрессовкам и скупать водонагреватели Фото:

В Тюмени выросли в цене водонагреватели. Об этом URA.RU рассказали в магазине по продаже техники «Саша».

«Водонагреватели подорожали в цене, в среднем на 5—10%. Нельзя сказать, что цена изменилась к началу сезона опрессовок, она, скорее, зависит от колебаний курса», — рассказали в магазине «Саша».

Там также отметили, что горожане уже активно начали покупать электрические водонагреватели, спрос на них регулярно растет. В продаже в основном представлена техника от российских производителей.

Об изменении цен на бойлеры также сообщили в компании «Теплоресурс». Там пояснили, что цены меняются от года к году, без уточнения процентного соотношения.

В Тюмени плановое отключение горячей воды начнется с 20 мая. Опрессовки пройдут в семь этапов.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени начался ажиотажный спрос на кондиционеры. Уже в начале апреля люди вставали в лист ожидания на установку.

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В Тюмени выросли в цене водонагреватели. Об этом URA.RU рассказали в магазине по продаже техники «Саша». «Водонагреватели подорожали в цене, в среднем на 5—10%. Нельзя сказать, что цена изменилась к началу сезона опрессовок, она, скорее, зависит от колебаний курса», — рассказали в магазине «Саша». Там также отметили, что горожане уже активно начали покупать электрические водонагреватели, спрос на них регулярно растет. В продаже в основном представлена техника от российских производителей. Об изменении цен на бойлеры также сообщили в компании «Теплоресурс». Там пояснили, что цены меняются от года к году, без уточнения процентного соотношения. В Тюмени плановое отключение горячей воды начнется с 20 мая. Опрессовки пройдут в семь этапов. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени начался ажиотажный спрос на кондиционеры. Уже в начале апреля люди вставали в лист ожидания на установку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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