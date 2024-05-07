07 мая 2024

Курганские власти хотят построить первый в регионе центр для полетов в аэротрубе

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация музыкального фестиваля "Безумные дни" в панорамной аэротрубе Free Fly. Екатеринбург
Власти ищут инвестора для создания центра полетов в аэротрубе Фото:

В Кургане планируют создать первый в регионе центр для полетов в аэродинамической трубе. Власти ищут инвестора, который вложит 17 миллионов рублей в размещение аттракциона. Информация об этом опубликована на портале инвестиционных проектов.

«Инвестиционное предложение: размещение аттракциона „Аэродинамическая труба“ в Кургане. Экономические предпосылки: является перспективным направлением, так как такой вид развлечения отсутствует в регионе. Объем инвестиций: 17 000 000 рублей», — указано в презентации проекта.

Инвесторам предлагается шесть территорий для размещения аттракциона: в ЦПКиО, на пересечении улиц Гоголя — Половинская, на бульваре Мира и улице Шоссе имени Героя России Тюнина А.В. Основные расходы приходятся на приобретение и монтаж аэротрубы — от 15,9 млн рублей, еще более 300 тысяч рублей на строительство бытовки, покупку экипировки и прочего оборудования.

Ранее URA.RU писало, что чиновники подключились к продаже ТЦ «Детский мир» в Кургане. Власти предлагают инвесторам выкупить у частника торговый центр за 500 млн рублей.

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В Кургане планируют создать первый в регионе центр для полетов в аэродинамической трубе. Власти ищут инвестора, который вложит 17 миллионов рублей в размещение аттракциона. Информация об этом опубликована на портале инвестиционных проектов. «Инвестиционное предложение: размещение аттракциона „Аэродинамическая труба“ в Кургане. Экономические предпосылки: является перспективным направлением, так как такой вид развлечения отсутствует в регионе. Объем инвестиций: 17 000 000 рублей», — указано в презентации проекта. Инвесторам предлагается шесть территорий для размещения аттракциона: в ЦПКиО, на пересечении улиц Гоголя — Половинская, на бульваре Мира и улице Шоссе имени Героя России Тюнина А.В. Основные расходы приходятся на приобретение и монтаж аэротрубы — от 15,9 млн рублей, еще более 300 тысяч рублей на строительство бытовки, покупку экипировки и прочего оборудования. Ранее URA.RU писало, что чиновники подключились к продаже ТЦ «Детский мир» в Кургане. Власти предлагают инвесторам выкупить у частника торговый центр за 500 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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