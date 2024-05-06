Жители Кургана пытались стать депутатами, скрыв старые судимости

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Аграрный комитет. Курган, депутат, совещание, чиновник, заседание, собрание, руки
Двух курганцев не допустили до участия в праймериз «Единой России» Фото:
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Выборы в гордуму Кургана в 2024 году

В Кургане представители партии «Единая Россия» не допустили до предварительного голосования перед выборами в гордуму двух человек, которые скрыли, что были судимы. Об этом URA.RU сообщили в реготделении партии.

«Они в заявлении на участие в предварительном голосовании указали недостоверные сведения о наличии судимости. Один участник совсем ничего не указал в этой графе, а вторая участница написала, что не судима. По факту у обоих в справках была погашенная судимость. Недостоверность данных — основание к отказу в регистрации», — объяснил URA.RU заместитель руководителя реготделения партии Родион Вяткин. Он уточнил, что каждый случай по погашенной судимости разбирается индивидуально, но у таких претендентов почти нет шансов остаться в списках.

В праймериз в Кургане участвуют более 100 человек. Среди участников: действующие депутаты, педагоги, ветераны СВО и помощники сенаторов.

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В Кургане представители партии «Единая Россия» не допустили до предварительного голосования перед выборами в гордуму двух человек, которые скрыли, что были судимы. Об этом URA.RU сообщили в реготделении партии. «Они в заявлении на участие в предварительном голосовании указали недостоверные сведения о наличии судимости. Один участник совсем ничего не указал в этой графе, а вторая участница написала, что не судима. По факту у обоих в справках была погашенная судимость. Недостоверность данных — основание к отказу в регистрации», — объяснил URA.RU заместитель руководителя реготделения партии Родион Вяткин. Он уточнил, что каждый случай по погашенной судимости разбирается индивидуально, но у таких претендентов почти нет шансов остаться в списках. В праймериз в Кургане участвуют более 100 человек. Среди участников: действующие депутаты, педагоги, ветераны СВО и помощники сенаторов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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