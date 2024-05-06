Жители Кургана пытались стать депутатами, скрыв старые судимости

06 мая 2024 в 19:51 Размер текста - 17 +

Двух курганцев не допустили до участия в праймериз «Единой России» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы в гордуму Кургана в 2024 году В Кургане представители партии «Единая Россия» не допустили до предварительного голосования перед выборами в гордуму двух человек, которые скрыли, что были судимы. Об этом URA.RU сообщили в реготделении партии. «Они в заявлении на участие в предварительном голосовании указали недостоверные сведения о наличии судимости. Один участник совсем ничего не указал в этой графе, а вторая участница написала, что не судима. По факту у обоих в справках была погашенная судимость. Недостоверность данных — основание к отказу в регистрации», — объяснил URA.RU заместитель руководителя реготделения партии Родион Вяткин. Он уточнил, что каждый случай по погашенной судимости разбирается индивидуально, но у таких претендентов почти нет шансов остаться в списках. В праймериз в Кургане участвуют более 100 человек. Среди участников: действующие депутаты, педагоги, ветераны СВО и помощники сенаторов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане представители партии «Единая Россия» не допустили до предварительного голосования перед выборами в гордуму двух человек, которые скрыли, что были судимы. Об этом URA.RU сообщили в реготделении партии. «Они в заявлении на участие в предварительном голосовании указали недостоверные сведения о наличии судимости. Один участник совсем ничего не указал в этой графе, а вторая участница написала, что не судима. По факту у обоих в справках была погашенная судимость. Недостоверность данных — основание к отказу в регистрации», — объяснил URA.RU заместитель руководителя реготделения партии Родион Вяткин. Он уточнил, что каждый случай по погашенной судимости разбирается индивидуально, но у таких претендентов почти нет шансов остаться в списках. В праймериз в Кургане участвуют более 100 человек. Среди участников: действующие депутаты, педагоги, ветераны СВО и помощники сенаторов.