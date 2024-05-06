06 мая 2024

На «трассе смерти» в ЯНАО сгорел «Урал». Видео

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Клипарт. ЯНАО, пожарная машина, пожарная охрана, мигалка, пожарная тревога
На трассе Сургут — Салехард сгорел «Урал» Фото:

На участке трассе Сургут — Салехард сгорел кунг «Урал». Пострадавших нет, сообщает telegram-канал «Ямальская дичь». На место происшествия выехали пожарные, медики и полиция.

«Урал» сгорел на 720 км дороги Сургут — Салехард. Обошлось без пострадавших», — сообщает источник. На записанном видеоролике пожарные заканчивают тушение «Урала». Здесь же находятся медики и полиция.

Ранее сообщалось, что пожарные села Аксарка (ЯНАО) спасли из горевшего двухэтажного дома шесть человек, в том числе двух детей. Возгорание в частично расселенном доме началось в 03:26 утра.

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На участке трассе Сургут — Салехард сгорел кунг «Урал». Пострадавших нет, сообщает telegram-канал «Ямальская дичь». На место происшествия выехали пожарные, медики и полиция. «Урал» сгорел на 720 км дороги Сургут — Салехард. Обошлось без пострадавших», — сообщает источник. На записанном видеоролике пожарные заканчивают тушение «Урала». Здесь же находятся медики и полиция. Ранее сообщалось, что пожарные села Аксарка (ЯНАО) спасли из горевшего двухэтажного дома шесть человек, в том числе двух детей. Возгорание в частично расселенном доме началось в 03:26 утра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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