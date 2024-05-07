Глава Тюменской области сделал заявление после инаугурации президента РФ

Тюменская область «уверенно смотрит в будущее», потому что поддерживает инициативы президента России Владимира Путина и готова и дальше выполнять все задуманные планы. Такое заявление сделал губернатор региона Александр Моор сразу после церемонии инаугурации, прошедшей 7 мая в Большом Кремлевском дворце.
«Сегодня Тюменская область, как и вся страна, уверенно смотрит в будущее. Мы реализуем национальные проекты и региональные программы. Поддерживаем инициативы президента, готовы и дальше воплощать все задуманные планы в жизнь», — написал Моор в своем telegram-канале.
Он напомнил, что большинство тюменцев поддержали действующего главу государства. По словам главы региона, так жители тюменской области показали свою сплоченность вокруг национального лидера.
Мэр Тюмени Руслан Кухарук принял участие в инаугурации президента РФ Владимира Путина. Он рассказал, что из тюменцев также церемонию посетил автор «Бессмертного полка» Геннадий Иванов.
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Тюменская область «уверенно смотрит в будущее», потому что поддерживает инициативы президента России Владимира Путина и готова и дальше выполнять все задуманные планы. Такое заявление сделал губернатор региона Александр Моор сразу после церемонии инаугурации, прошедшей 7 мая в Большом Кремлевском дворце. «Сегодня Тюменская область, как и вся страна, уверенно смотрит в будущее. Мы реализуем национальные проекты и региональные программы. Поддерживаем инициативы президента, готовы и дальше воплощать все задуманные планы в жизнь», — написал Моор в своем telegram-канале. Он напомнил, что большинство тюменцев поддержали действующего главу государства. По словам главы региона, так жители тюменской области показали свою сплоченность вокруг национального лидера. Мэр Тюмени Руслан Кухарук принял участие в инаугурации президента РФ Владимира Путина. Он рассказал, что из тюменцев также церемонию посетил автор «Бессмертного полка» Геннадий Иванов.