07 мая 2024

Глава Тюменской области сделал заявление после инаугурации президента РФ

Губернатор Моор: Тюменская область уверенно смотрит в будущее
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Моора. Тюмень , моор александр
Моор заявил, что Тюменская область уверенно смотрит в будущее вместе со всей страной Фото:

Тюменская область «уверенно смотрит в будущее», потому что поддерживает инициативы президента России Владимира Путина и готова и дальше выполнять все задуманные планы. Такое заявление сделал губернатор региона Александр Моор сразу после церемонии инаугурации, прошедшей 7 мая в Большом Кремлевском дворце.

«Сегодня Тюменская область, как и вся страна, уверенно смотрит в будущее. Мы реализуем национальные проекты и региональные программы. Поддерживаем инициативы президента, готовы и дальше воплощать все задуманные планы в жизнь», — написал Моор в своем telegram-канале.

Он напомнил, что большинство тюменцев поддержали действующего главу государства. По словам главы региона, так жители тюменской области показали свою сплоченность вокруг национального лидера.

Мэр Тюмени Руслан Кухарук принял участие в инаугурации президента РФ Владимира Путина. Он рассказал, что из тюменцев также церемонию посетил автор «Бессмертного полка» Геннадий Иванов.

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Тюменская область «уверенно смотрит в будущее», потому что поддерживает инициативы президента России Владимира Путина и готова и дальше выполнять все задуманные планы. Такое заявление сделал губернатор региона Александр Моор сразу после церемонии инаугурации, прошедшей 7 мая в Большом Кремлевском дворце. «Сегодня Тюменская область, как и вся страна, уверенно смотрит в будущее. Мы реализуем национальные проекты и региональные программы. Поддерживаем инициативы президента, готовы и дальше воплощать все задуманные планы в жизнь», — написал Моор в своем telegram-канале. Он напомнил, что большинство тюменцев поддержали действующего главу государства. По словам главы региона, так жители тюменской области показали свою сплоченность вокруг национального лидера. Мэр Тюмени Руслан Кухарук принял участие в инаугурации президента РФ Владимира Путина. Он рассказал, что из тюменцев также церемонию посетил автор «Бессмертного полка» Геннадий Иванов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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