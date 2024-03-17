Путин лидирует на выборах президента РФ в Тюменской области

18 марта 2024 в 01:25 Размер текста - 17 +

88,74% тюменцев проголосовали за Владимира Путина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Кандидат в президенты России Владимир Путин предварительно набрал 88,74% голосов на выборах среди жителей Тюменской области. Об этом говорят данные региональной избирательной комиссии по состоянию на 21:57 по московскому времени 17 марта исходя из итогов обработки отчетов 23 из 29 территориально избирательных комиссий. «Владимир Путин — 88,74% (219 792 проголосовавших), Леонид Слуцкий — 3,46% (8 567), Владислав Даванков — 3,39% (8 393), Николай Харитонов — 3,25% (8 061)», — следует из данных на сайте облизбиркома. Окончательные данные по явке и результатам голосования планируют сообщить днем 18 марта. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. Председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин сообщил, что, по данным на 18:00 17 марта, на выборах в регионе проголосовало 977 тысяч человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кандидат в президенты России Владимир Путин предварительно набрал 88,74% голосов на выборах среди жителей Тюменской области. Об этом говорят данные региональной избирательной комиссии по состоянию на 21:57 по московскому времени 17 марта исходя из итогов обработки отчетов 23 из 29 территориально избирательных комиссий. «Владимир Путин — 88,74% (219 792 проголосовавших), Леонид Слуцкий — 3,46% (8 567), Владислав Даванков — 3,39% (8 393), Николай Харитонов — 3,25% (8 061)», — следует из данных на сайте облизбиркома. Окончательные данные по явке и результатам голосования планируют сообщить днем 18 марта. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. Председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин сообщил, что, по данным на 18:00 17 марта, на выборах в регионе проголосовало 977 тысяч человек.