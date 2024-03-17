17 марта 2024
16 марта 2024

Путин лидирует на выборах президента РФ в Тюменской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Владимира Путина на ГК КОНАР. Челябинск, путин владимир
88,74% тюменцев проголосовали за Владимира Путина Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Кандидат в президенты России Владимир Путин предварительно набрал 88,74% голосов на выборах среди жителей Тюменской области. Об этом говорят данные региональной избирательной комиссии по состоянию на 21:57 по московскому времени 17 марта исходя из итогов обработки отчетов 23 из 29 территориально избирательных комиссий.

«Владимир Путин — 88,74% (219 792 проголосовавших), Леонид Слуцкий — 3,46% (8 567), Владислав Даванков — 3,39% (8 393), Николай Харитонов — 3,25% (8 061)», — следует из данных на сайте облизбиркома. Окончательные данные по явке и результатам голосования планируют сообщить днем 18 марта.

Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. Председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин сообщил, что, по данным на 18:00 17 марта, на выборах в регионе проголосовало 977 тысяч человек.

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Кандидат в президенты России Владимир Путин предварительно набрал 88,74% голосов на выборах среди жителей Тюменской области. Об этом говорят данные региональной избирательной комиссии по состоянию на 21:57 по московскому времени 17 марта исходя из итогов обработки отчетов 23 из 29 территориально избирательных комиссий. «Владимир Путин — 88,74% (219 792 проголосовавших), Леонид Слуцкий — 3,46% (8 567), Владислав Даванков — 3,39% (8 393), Николай Харитонов — 3,25% (8 061)», — следует из данных на сайте облизбиркома. Окончательные данные по явке и результатам голосования планируют сообщить днем 18 марта. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. Председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин сообщил, что, по данным на 18:00 17 марта, на выборах в регионе проголосовало 977 тысяч человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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