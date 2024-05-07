В центре Тюмени временно уберут выделенные полосы для автобусов. Фото

08 мая 2024 в 15:07 Размер текста - 17 +

Выделенные полосы для автобусов уберут, чтобы разгрузить плотность дорожного движения в центре Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU На период капитального ремонта улицы Ленина в Тюмени будет изменен режим дорожного движения: выделенная полоса для маршрутных транспортных средств на улице Республики на участке от улицы Челюскинцев до моста Влюбленных будет отменена. Об этом сообщает официальный паблик местной мэрии в соцсети «ВКонтакте» «Тюмень — наш дом». «В целях снижения транспортной нагрузки и повышения пропускной способности на период проведения работ по капитальному ремонту улицы Ленина с 8 мая будет продлено двустороннее движение по улице Республики до моста Влюбленных. Выделенная полоса для маршрутных транспортных средств по улице Республики от улицы Челюскинцев до моста Влюбленных на период проведения работ будет исключена. Движение по ней будет разрешено для всех видов транспортных средств», — указано в публикации портала «Тюмень — наш дом». Там добавили, что участок дороги на улице Ленина от музея «Городская Дума» до улицы Перекопской продолжит функционировать в привычном одностороннем режиме. Автолюбителей призвали следовать указаниям временных знаков дорожного движения, расположенных на ул. Республики. Ранее агентство писало о том, что что участок улицы Ленина от Красина до Челюскинцев в Тюмени перекрыли до 1 ноября 2024 года в рамках второго этапа капитального ремонта. В этом году работы пройдут на участке от Красина до улицы Челюскинцев, в 2025-м — от Челюскинцев до Первомайской. По данным Госзакупок, на второй этап реконструкции потратят 1,2 млрд рублей. Работы по ремонту ул. Ленина в Тюмени продлятся до 1 ноября 2024 года страница портала «Тюмень — наш дом», vk.com Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На период капитального ремонта улицы Ленина в Тюмени будет изменен режим дорожного движения: выделенная полоса для маршрутных транспортных средств на улице Республики на участке от улицы Челюскинцев до моста Влюбленных будет отменена. Об этом сообщает официальный паблик местной мэрии в соцсети «ВКонтакте» «Тюмень — наш дом». «В целях снижения транспортной нагрузки и повышения пропускной способности на период проведения работ по капитальному ремонту улицы Ленина с 8 мая будет продлено двустороннее движение по улице Республики до моста Влюбленных. Выделенная полоса для маршрутных транспортных средств по улице Республики от улицы Челюскинцев до моста Влюбленных на период проведения работ будет исключена. Движение по ней будет разрешено для всех видов транспортных средств», — указано в публикации портала «Тюмень — наш дом». Там добавили, что участок дороги на улице Ленина от музея «Городская Дума» до улицы Перекопской продолжит функционировать в привычном одностороннем режиме. Автолюбителей призвали следовать указаниям временных знаков дорожного движения, расположенных на ул. Республики. Ранее агентство писало о том, что что участок улицы Ленина от Красина до Челюскинцев в Тюмени перекрыли до 1 ноября 2024 года в рамках второго этапа капитального ремонта. В этом году работы пройдут на участке от Красина до улицы Челюскинцев, в 2025-м — от Челюскинцев до Первомайской. По данным Госзакупок, на второй этап реконструкции потратят 1,2 млрд рублей.