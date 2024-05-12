Курганские больницы столкнулись с острой нехваткой главврачей

13 мая 2024 в 12:32 Размер текста - 17 +

В Курганской области ищут медиков на работу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области заметили дефицит главных врачей и других работников медицинской сферы. Из-за этого работодателям приходится искать кандидатов на сайтах с поиском работы. Корреспонденту URA.RU сообщили специалисты одного из популярных сервисов о том, что спрос на медиков вырос на 19%. «В апреле в Курганской области число вакансий в сфере медицины и фармацевтики увеличилось год к году на 19% и превысило 570 штук. Если в целом посмотреть на период с января по апрель и сравнить с прошлым годом, то рост количества вакансий составил 22%. Ярче всего за первые четыре месяца проявилась нехватка медсестер/братьев (в 2,1 раза больше вакансий год к году), лаборантов (+93%) и главврачей (+65%)», — рассказали URA.RU эксперты сервиса HeadHunter. Специалисты отмечают, что также выросла зарплата, которую предлагают работодатели — показатель вырос на 85%. В среднем кандидатам обещают 60 000 рублей. В тройку специалистов, чьи зарплатные предложения увеличились, вошли заведующие аптекой (+82%, 100 000 рублей) и специалисты по сертификации (+67%, 50 000 рублей). Сообщается, что самая высокая предлагаемая оплата труда у главврачей (90 000 рублей) и обычный врачей (76 000 рублей). «Наибольшее число вакансий в январе—апреле 2024 года было открыто для врачей (58% от всех в области медицины), для медсестер/ медбратьев (27%), для научных специалистов (4%), фармацевтов-провизоров (3%) и главврачей (2,7%)», — поделились с URA.RU эксперты. Ранее URA.RU писало, что рынок труда Курганской области демонстрирует рост числа вакансий. В апреле 2024 года количество предложений о работе увеличилось на 29% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области заметили дефицит главных врачей и других работников медицинской сферы. Из-за этого работодателям приходится искать кандидатов на сайтах с поиском работы. Корреспонденту URA.RU сообщили специалисты одного из популярных сервисов о том, что спрос на медиков вырос на 19%. «В апреле в Курганской области число вакансий в сфере медицины и фармацевтики увеличилось год к году на 19% и превысило 570 штук. Если в целом посмотреть на период с января по апрель и сравнить с прошлым годом, то рост количества вакансий составил 22%. Ярче всего за первые четыре месяца проявилась нехватка медсестер/братьев (в 2,1 раза больше вакансий год к году), лаборантов (+93%) и главврачей (+65%)», — рассказали URA.RU эксперты сервиса HeadHunter. Специалисты отмечают, что также выросла зарплата, которую предлагают работодатели — показатель вырос на 85%. В среднем кандидатам обещают 60 000 рублей. В тройку специалистов, чьи зарплатные предложения увеличились, вошли заведующие аптекой (+82%, 100 000 рублей) и специалисты по сертификации (+67%, 50 000 рублей). Сообщается, что самая высокая предлагаемая оплата труда у главврачей (90 000 рублей) и обычный врачей (76 000 рублей). «Наибольшее число вакансий в январе—апреле 2024 года было открыто для врачей (58% от всех в области медицины), для медсестер/ медбратьев (27%), для научных специалистов (4%), фармацевтов-провизоров (3%) и главврачей (2,7%)», — поделились с URA.RU эксперты. Ранее URA.RU писало, что рынок труда Курганской области демонстрирует рост числа вакансий. В апреле 2024 года количество предложений о работе увеличилось на 29% по сравнению с тем же периодом прошлого года.