В городе запустили два маршрута до Парка Победы
В Салехарде (ЯНАО) 9 мая запустят два маршрута до торжественного мероприятии, которое пройдет в Парке Победы. Об этом сообщила администрация города.
«Уважаемые салехардцы! 9 мая будет курсировать специальный автобус для желающих принять участие в торжественном мероприятии в Парке Победы», — передает администрация в telegram-канале.
Отправление от НТСН «Север» в 08:00. Второй маршрут стартует в это же время от улицы Игарская. Актуальное расписание движение автобусов можно узнать по телефону 6-25-25.
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