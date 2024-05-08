08 мая 2024

Власти Салехарда запустили два автобуса к 9 Мая. Скрин

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В городе запустили два маршрута до Парка Победы Фото:

В Салехарде (ЯНАО) 9 мая запустят два маршрута до торжественного мероприятии, которое пройдет в Парке Победы. Об этом сообщила администрация города.

«Уважаемые салехардцы! 9 мая будет курсировать специальный автобус для желающих принять участие в торжественном мероприятии в Парке Победы», — передает администрация в telegram-канале.

Отправление от НТСН «Север» в 08:00. Второй маршрут стартует в это же время от улицы Игарская. Актуальное расписание движение автобусов можно узнать по телефону 6-25-25.

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В Салехарде (ЯНАО) 9 мая запустят два маршрута до торжественного мероприятии, которое пройдет в Парке Победы. Об этом сообщила администрация города. «Уважаемые салехардцы! 9 мая будет курсировать специальный автобус для желающих принять участие в торжественном мероприятии в Парке Победы», — передает администрация в telegram-канале. Отправление от НТСН «Север» в 08:00. Второй маршрут стартует в это же время от улицы Игарская. Актуальное расписание движение автобусов можно узнать по телефону 6-25-25.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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