Власти Салехарда запустили два автобуса к 9 Мая. Скрин

09 мая 2024 в 05:50 Размер текста - 17 +

В городе запустили два маршрута до Парка Победы Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) 9 мая запустят два маршрута до торжественного мероприятии, которое пройдет в Парке Победы. Об этом сообщила администрация города. «Уважаемые салехардцы! 9 мая будет курсировать специальный автобус для желающих принять участие в торжественном мероприятии в Парке Победы», — передает администрация в telegram-канале. Отправление от НТСН «Север» в 08:00. Второй маршрут стартует в это же время от улицы Игарская. Актуальное расписание движение автобусов можно узнать по телефону 6-25-25. Фото: telegram-канал «АДМИНИСТРАЦИЯ САЛЕХАРДА» Фото: telegram-канал «АДМИНИСТРАЦИЯ САЛЕХАРДА» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Салехарде (ЯНАО) 9 мая запустят два маршрута до торжественного мероприятии, которое пройдет в Парке Победы. Об этом сообщила администрация города. «Уважаемые салехардцы! 9 мая будет курсировать специальный автобус для желающих принять участие в торжественном мероприятии в Парке Победы», — передает администрация в telegram-канале. Отправление от НТСН «Север» в 08:00. Второй маршрут стартует в это же время от улицы Игарская. Актуальное расписание движение автобусов можно узнать по телефону 6-25-25.