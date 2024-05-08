С собой пловцы взяли не только фото предков, но и российские флаги
Тюменские моржи устроили в Туре заплыв «Бессмертного полка». Они взяли с собой в воду фотографии своих воевавших предков, передает с места корреспондент URA.RU.
«Проплыли с портретами предков, оформленных в стиле „Бессмертного полка“. Взяли с собой также флаги России. Проплыли приличное расстояние», — сообщает корреспондент агентства.
Сами участники заплыва считают «Бессмертный полк» прекрасным способом почтить память предков. URA.RU в режиме онлайн-трансляции рассказывает о самых интересных событиях девятого мая в Тюмени.
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