08 мая 2024

В Тюмени «Бессмертный полк» проплыл по Туре. Видео

Тюменские поржи устроили заплыв по Туре с фотографиями воевавших предков
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заплыв Бессмертного полка. Тюмень
С собой пловцы взяли не только фото предков, но и российские флаги Фото:

Тюменские моржи устроили в Туре заплыв «Бессмертного полка». Они взяли с собой в воду фотографии своих воевавших предков, передает с места корреспондент URA.RU.

«Проплыли с портретами предков, оформленных в стиле „Бессмертного полка“. Взяли с собой также флаги России. Проплыли приличное расстояние», — сообщает корреспондент агентства.

Сами участники заплыва считают «Бессмертный полк» прекрасным способом почтить память предков. URA.RU в режиме онлайн-трансляции рассказывает о самых интересных событиях девятого мая в Тюмени.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменские моржи устроили в Туре заплыв «Бессмертного полка». Они взяли с собой в воду фотографии своих воевавших предков, передает с места корреспондент URA.RU. «Проплыли с портретами предков, оформленных в стиле „Бессмертного полка“. Взяли с собой также флаги России. Проплыли приличное расстояние», — сообщает корреспондент агентства. Сами участники заплыва считают «Бессмертный полк» прекрасным способом почтить память предков. URA.RU в режиме онлайн-трансляции рассказывает о самых интересных событиях девятого мая в Тюмени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...