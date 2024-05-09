Погибший под Тюменью волонтер всегда первым вызывался на поиски

Друзья рассказали о погибшем в ДТП под Тюменью волонтере

10 мая 2024 в 12:48 Размер текста - 17 +

Мужчина был одним из самых активных поисковиков Фото: Сергей Русанов © URA.RU Погибший в ДТП под Тюменью волонтер Александр Губин всегда первым вызывался на поиски. Об этом в своем telegram-канале рассказал руководитель отряда «РегионСпас» Никита Тропынин. «Саша — один из самых активных поисковиков отряда „РегионСпас“», — рассказал Никита Тропынин. По его словам, мужчина всегда в числе первых вызывался на поиски, пожары, оказывал помощь старикам и детям. Смертельная авария с участием волонтера Александра Губина произошла 9 мая. По словам Тропынина, мужчина не справился с управлением и погиб. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Погибший в ДТП под Тюменью волонтер Александр Губин всегда первым вызывался на поиски. Об этом в своем telegram-канале рассказал руководитель отряда «РегионСпас» Никита Тропынин. «Саша — один из самых активных поисковиков отряда „РегионСпас“», — рассказал Никита Тропынин. По его словам, мужчина всегда в числе первых вызывался на поиски, пожары, оказывал помощь старикам и детям. Смертельная авария с участием волонтера Александра Губина произошла 9 мая. По словам Тропынина, мужчина не справился с управлением и погиб.