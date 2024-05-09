Погибший под Тюменью волонтер всегда первым вызывался на поиски

Мужчина был одним из самых активных поисковиков
Погибший в ДТП под Тюменью волонтер Александр Губин всегда первым вызывался на поиски. Об этом в своем telegram-канале рассказал руководитель отряда «РегионСпас» Никита Тропынин.
«Саша — один из самых активных поисковиков отряда „РегионСпас“», — рассказал Никита Тропынин. По его словам, мужчина всегда в числе первых вызывался на поиски, пожары, оказывал помощь старикам и детям.
Смертельная авария с участием волонтера Александра Губина произошла 9 мая. По словам Тропынина, мужчина не справился с управлением и погиб.
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