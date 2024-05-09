09 мая 2024

Погибший под Тюменью волонтер всегда первым вызывался на поиски

Друзья рассказали о погибшем в ДТП под Тюменью волонтере
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина был одним из самых активных поисковиков Фото:

Погибший в ДТП под Тюменью волонтер Александр Губин всегда первым вызывался на поиски. Об этом в своем telegram-канале рассказал руководитель отряда «РегионСпас» Никита Тропынин.

«Саша — один из самых активных поисковиков отряда „РегионСпас“», — рассказал Никита Тропынин. По его словам, мужчина всегда в числе первых вызывался на поиски, пожары, оказывал помощь старикам и детям.

Смертельная авария с участием волонтера Александра Губина произошла 9 мая. По словам Тропынина, мужчина не справился с управлением и погиб.

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Погибший в ДТП под Тюменью волонтер Александр Губин всегда первым вызывался на поиски. Об этом в своем telegram-канале рассказал руководитель отряда «РегионСпас» Никита Тропынин. «Саша — один из самых активных поисковиков отряда „РегионСпас“», — рассказал Никита Тропынин. По его словам, мужчина всегда в числе первых вызывался на поиски, пожары, оказывал помощь старикам и детям. Смертельная авария с участием волонтера Александра Губина произошла 9 мая. По словам Тропынина, мужчина не справился с управлением и погиб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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