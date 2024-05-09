У тюменского поисковика, погибшего в ДТП, остались жена и приемный ребенок

10 мая 2024 в 15:21 Размер текста - 17 +

Мужчина погиб в День Победы, разбившись в ДТП Фото: Владимир Андреев © URA.RU У Александра Губина, погибшего 9 мая в ДТП под Тюменью, осталась жена и приемный ребенок. Об этом в своем telegram-канале рассказал руководитель отряда «РегионСпас» Никита Тропынин. «Саша не справился с управлением, машина перевернулась. У него осталась жена и ребенок, которого они взяли из детдома полтора года назад», — рассказал Тропынин. Отмечается, что на погибшего была оформлена ипотека. Поисковый отряд «РегионСпас», в котором трудился Александр Губин, организовал сбор средств на помощь семье погибшего. Контакты для перевода указаны в группе отряда в соцсети «ВКонтакте». Александр Губин погиб в ДТП под Тюменью 9 мая. Руководитель отряда, где состоял волонтер, вспоминал его как человека, готового первым прийти на помощь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У Александра Губина, погибшего 9 мая в ДТП под Тюменью, осталась жена и приемный ребенок. Об этом в своем telegram-канале рассказал руководитель отряда «РегионСпас» Никита Тропынин. «Саша не справился с управлением, машина перевернулась. У него осталась жена и ребенок, которого они взяли из детдома полтора года назад», — рассказал Тропынин. Отмечается, что на погибшего была оформлена ипотека. Поисковый отряд «РегионСпас», в котором трудился Александр Губин, организовал сбор средств на помощь семье погибшего. Контакты для перевода указаны в группе отряда в соцсети «ВКонтакте». Александр Губин погиб в ДТП под Тюменью 9 мая. Руководитель отряда, где состоял волонтер, вспоминал его как человека, готового первым прийти на помощь.