09 мая 2024

У тюменского поисковика, погибшего в ДТП, остались жена и приемный ребенок

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина погиб в День Победы, разбившись в ДТП Фото:

У Александра Губина, погибшего 9 мая в ДТП под Тюменью, осталась жена и приемный ребенок. Об этом в своем telegram-канале рассказал руководитель отряда «РегионСпас» Никита Тропынин.

«Саша не справился с управлением, машина перевернулась. У него осталась жена и ребенок, которого они взяли из детдома полтора года назад», — рассказал Тропынин. Отмечается, что на погибшего была оформлена ипотека.

Поисковый отряд «РегионСпас», в котором трудился Александр Губин, организовал сбор средств на помощь семье погибшего. Контакты для перевода указаны в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».

Александр Губин погиб в ДТП под Тюменью 9 мая. Руководитель отряда, где состоял волонтер, вспоминал его как человека, готового первым прийти на помощь.

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У Александра Губина, погибшего 9 мая в ДТП под Тюменью, осталась жена и приемный ребенок. Об этом в своем telegram-канале рассказал руководитель отряда «РегионСпас» Никита Тропынин. «Саша не справился с управлением, машина перевернулась. У него осталась жена и ребенок, которого они взяли из детдома полтора года назад», — рассказал Тропынин. Отмечается, что на погибшего была оформлена ипотека. Поисковый отряд «РегионСпас», в котором трудился Александр Губин, организовал сбор средств на помощь семье погибшего. Контакты для перевода указаны в группе отряда в соцсети «ВКонтакте». Александр Губин погиб в ДТП под Тюменью 9 мая. Руководитель отряда, где состоял волонтер, вспоминал его как человека, готового первым прийти на помощь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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