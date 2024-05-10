10 мая 2024
09 мая 2024

Продюсер Фадеев сделал подписчикам еще один музыкальный подарок ко Дню Победы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Теперь у всех желающих есть возможность исполнять песню «Журавли„самостоятельно
Теперь у всех желающих есть возможность исполнять песню «Журавли„самостоятельно Фото:

Родившийся в Кургане продюсер Максим Фадеев выложил в свободный доступ композицию «Журавли» без вокала. Об этом он рассказал в Telegram. Трек был посвящен Дню Победы и воинам Великой Отечественной войны.

«В качестве подарка всем вам — минус (музыка без вокала — прим. URA.RU) песни „Журавли“. Теперь у вас есть возможность исполнить ее самостоятельно или вместе с друзьями и близкими», — написал Максим Фадеев в своем telegram-канале. Он добавил, что уже ждет кавер-версий в соцсетях, где необходимо отмечать продюсера.

Релиз песни был приурочен к 9 Мая. Фадеев записал композицию совместно с юными исполнительницами и выложил клип.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Родившийся в Кургане продюсер Максим Фадеев выложил в свободный доступ композицию «Журавли» без вокала. Об этом он рассказал в Telegram. Трек был посвящен Дню Победы и воинам Великой Отечественной войны. «В качестве подарка всем вам — минус (музыка без вокала — прим. URA.RU) песни „Журавли“. Теперь у вас есть возможность исполнить ее самостоятельно или вместе с друзьями и близкими», — написал Максим Фадеев в своем telegram-канале. Он добавил, что уже ждет кавер-версий в соцсетях, где необходимо отмечать продюсера. Релиз песни был приурочен к 9 Мая. Фадеев записал композицию совместно с юными исполнительницами и выложил клип.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...