Продюсер Фадеев сделал подписчикам еще один музыкальный подарок ко Дню Победы

Родившийся в Кургане продюсер Максим Фадеев выложил в свободный доступ композицию «Журавли» без вокала. Об этом он рассказал в Telegram. Трек был посвящен Дню Победы и воинам Великой Отечественной войны.
«В качестве подарка всем вам — минус (музыка без вокала — прим. URA.RU) песни „Журавли“. Теперь у вас есть возможность исполнить ее самостоятельно или вместе с друзьями и близкими», — написал Максим Фадеев в своем telegram-канале. Он добавил, что уже ждет кавер-версий в соцсетях, где необходимо отмечать продюсера.
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Родившийся в Кургане продюсер Максим Фадеев выложил в свободный доступ композицию «Журавли» без вокала. Об этом он рассказал в Telegram. Трек был посвящен Дню Победы и воинам Великой Отечественной войны. «В качестве подарка всем вам — минус (музыка без вокала — прим. URA.RU) песни „Журавли“. Теперь у вас есть возможность исполнить ее самостоятельно или вместе с друзьями и близкими», — написал Максим Фадеев в своем telegram-канале. Он добавил, что уже ждет кавер-версий в соцсетях, где необходимо отмечать продюсера. Релиз песни был приурочен к 9 Мая. Фадеев записал композицию совместно с юными исполнительницами и выложил клип.