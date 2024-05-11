В Тюмени стали востребованы работники со знанием китайского языка

В Тюмени работодатели из сферы транспорта и логистики во время поиска сотрудников стали указывать, что ищут человека со знанием китайского языка. Об этом сообщили в hh.ru.
«Тюменские работодатели, занятые в сфере транспорта и логистики, при поиске сотрудников стали указывать как одно из требований знание китайского языка. При этом в регионе это явление еще не стало трендом, но в целом по России рост подобных вакансий по сравнению с 2023 г. составил 28%», — передает слова специалистов hh.ru РБК Тюмень.
Генеральный директор компании-импортера ATVIRA, эксперт-практик ВЭД Екатерина Кизевич рассказала РБК Тюмень, что в этой сфере специалисты со знанием китайского востребованы из-за развития торговли между Россией и Китаем. Она подметила, что за 2023 год торговый оборот с Китаем вырос на 26,3%. Доля импорта по сравнению с 2022 годом увеличилась на 46,7%, а экспорт — на 12,7%.
Кроме того, за последние годы в Тюмени появился спос на специалистов владеющих арабским языком. За год интерес к данным работникам вырос в четыре раза. Эксперты «Авито Работы» отметили, что соискательская активность немного снизилась. Это может объясняться тем, что большая часть таких специалистов уже трудоустроена. Из-за этого работодатели увеличивают зарплаты.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Тюмени работодатели из сферы транспорта и логистики во время поиска сотрудников стали указывать, что ищут человека со знанием китайского языка. Об этом сообщили в hh.ru. «Тюменские работодатели, занятые в сфере транспорта и логистики, при поиске сотрудников стали указывать как одно из требований знание китайского языка. При этом в регионе это явление еще не стало трендом, но в целом по России рост подобных вакансий по сравнению с 2023 г. составил 28%», — передает слова специалистов hh.ru РБК Тюмень. Генеральный директор компании-импортера ATVIRA, эксперт-практик ВЭД Екатерина Кизевич рассказала РБК Тюмень, что в этой сфере специалисты со знанием китайского востребованы из-за развития торговли между Россией и Китаем. Она подметила, что за 2023 год торговый оборот с Китаем вырос на 26,3%. Доля импорта по сравнению с 2022 годом увеличилась на 46,7%, а экспорт — на 12,7%. Кроме того, за последние годы в Тюмени появился спос на специалистов владеющих арабским языком. За год интерес к данным работникам вырос в четыре раза. Эксперты «Авито Работы» отметили, что соискательская активность немного снизилась. Это может объясняться тем, что большая часть таких специалистов уже трудоустроена. Из-за этого работодатели увеличивают зарплаты.