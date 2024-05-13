В Курганской области выпали осадки в виде града
новость из сюжетаРезкие изменения погоды в Кургане и области
В Курганской области выпал град размером с виноград в рабочем поселке Мишкино. Об этом URA.RU рассказали местные жители. Такой же крупный град прошел в селе Петровское Юргамышского округа.
«В рабочем поселке Мишкино 13 мая выпал град размером с виноград», — рассказал местный житель. Очевидец предоставил фото крупных градинок на ладони.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области выпал снег. Осадки наблюдались в Шадринском и Далматовском округах. В Шатрово 13 мая были зафиксированы дневные заморозки.
В Мишкино выпал град размером с виноград
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