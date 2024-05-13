13 мая 2024

В Курганской области выпал град размером с виноград. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганской области выпали осадки в виде града Фото:
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В Курганской области выпал град размером с виноград в рабочем поселке Мишкино. Об этом URA.RU рассказали местные жители. Такой же крупный град прошел в селе Петровское Юргамышского округа.

«В рабочем поселке Мишкино 13 мая выпал град размером с виноград», — рассказал местный житель. Очевидец предоставил фото крупных градинок на ладони.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области выпал снег. Осадки наблюдались в Шадринском и Далматовском округах. В Шатрово 13 мая были зафиксированы дневные заморозки.

В Мишкино выпал град размером с виноград
В Мишкино выпал град размером с виноград
Фото:

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В Курганской области выпал град размером с виноград в рабочем поселке Мишкино. Об этом URA.RU рассказали местные жители. Такой же крупный град прошел в селе Петровское Юргамышского округа. «В рабочем поселке Мишкино 13 мая выпал град размером с виноград», — рассказал местный житель. Очевидец предоставил фото крупных градинок на ладони. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области выпал снег. Осадки наблюдались в Шадринском и Далматовском округах. В Шатрово 13 мая были зафиксированы дневные заморозки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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